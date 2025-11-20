Auto Partner odnotował 49,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 50,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 70,82 mln zł wobec 71,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 83,55 mln zł wobec 84,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 136,47 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 1 060,83 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 146,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 147,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 350,98 mln zł w porównaniu z 3 117,67 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 251,07 mln zł wobec 246,58 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Grupa konsekwentnie wzmacniała swoją pozycję rynkową. Rekordowy poziom przychodów został osiągnięty pomimo utrzymującej się presji deflacyjnej w branży części samochodowych. Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się lekko poniżej poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego (26% wobec 26,9%), co było efektem zarówno wspomnianej deflacji, jak i utrzymującej się silnej konkurencji cenowej. Dzięki konsekwentnej kontroli kosztów i dalszej optymalizacji procesów Grupa utrzymała dobrą efektywność finansową oraz stabilną płynność, co umożliwia kontynuację kluczowych inwestycji – w tym rozwoju marek własnych i automatyzacji logistyki. Z kolei sprzedaż zagraniczna rozwijała się w solidnym tempie, wzmacniając realizację strategii ekspansji na rynkach międzynarodowych. Rosnąca skala działania, dobra współpraca z partnerami i poprawiająca się efektywność operacyjna wspierają dalszy rozwój Grupy i tworzy pozytywne perspektywy na przyszłość” – skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Po dziewięciu miesiącach 2025 r. sprzedaż w Polsce odpowiadała za 49,2% całkowitych obrotów i wyniosła niecałe 1,7 mld zł, rosnąc o 5,6% w ujęciu rocznym. Eksport, mający 50,8% udziałów w przychodach, zwiększył się o 9,4% i sięgnął ponad 1,7 mld zł. Głównym kierunkiem zbytu Grupy pozostaje Unia Europejska, gdzie dostawy realizowane są zarówno z magazynu centralnego w Bieruniu, jak i z hubów w Pruszkowie i Poznaniu, podano także.

„W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. struktura sprzedaży Grupy pozostała wzrostowa, z porównywalnym udziałem rynku krajowego i eksportowego. Tempo wzrostu sprzedaży zagranicznej (+9,4% r/r) było wyższe niż dynamika zanotowana na rynku krajowym (+5,6% r/r). Zbliżamy się jednocześnie do uruchomienia nowego centrum logistyczno-magazynowego w Zgorzelcu, które stanie się jednym z kluczowych elementów zwiększania efektywności operacyjnej Grupy. Obiekt, położony przy granicy z Niemcami i Czechami, m.in. skróci czas dostaw na rynki zachodnioeuropejskie. Spodziewamy się, że inwestycja ta przełoży się na stopniową, dalszą poprawę parametrów logistycznych i jeszcze lepszą jakość obsługi, wspierając dalszy wzrost Grupy w nadchodzących kwartałach” – dodał wiceprezes Piotr Janta.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 155,21 mln zł wobec 142,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,1 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews