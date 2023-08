Portfel zamówień Asseco Business Solutions (Asseco BS) na bieżący rok ma wartość 301,1 mln zł, o 9,1% więcej r/r, poinformował CFO spółki Mariusz Lizon.

„Backlog Asseco BS na bieżący rok wynosi 88,9% ubiegłorocznej sprzedaży. W ubiegłym roku o tej porze było to 276 mln zł, stanowiące 89,8% sprzedaży z 2021. Przypomnę, że prezentujemy w tym backlogu wszystkie zrealizowane przychody do momentu pomiaru, czyli do końca I półrocza 2023 i wszystko, co mamy w podpisanych umowach do końca roku” – powiedział Lizon podczas wideokonferencji.

Zaznaczył jednocześnie, że spółka zanotowała „doskonałe dwa kwartały”, a perspektywa do końca roku wygląda „całkiem dobrze”.

„Backlog jest wysoki, patrzymy na II półrocze z optymizmem” – dodał CFO spółki.

Dodał także, że rentowność biznesu pozostaje stabilna w okolicy 23%.

„Myślę, że do końca roku na pewno tę rentowność utrzymamy. Przyjdzie IV kwartał, który wielkościowo jest jak dwa inne kwartały, więc tutaj rentowność może być troszeczkę lepsza, ale nie spodziewałbym się, że przekroczymy 23%” – wskazał.

W kwestii oczekiwań co do sprzedaży na rynkach zagranicznych, CFO Asseco BS skomentował, że spółka liczy na powrót dynamiki tego obszaru na szybsze tory. „Do takiego trendu chcemy wrócić, ale chwilę nam na to potrzeba” – dodał Lizon.

Ponadto, według jego słów, spółka cały czas rozważa przejęcia, choć intensywność poszukiwań „nie jest ogromna”. „Co roku ileś przypadków oglądamy, ale musi to być komplementarne do naszego biznesu” – zaznaczył CFO spółki.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 338,5 mln zł w 2022 r.

