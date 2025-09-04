Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma wartość 13 471 mln zł (wzrost o 9% r/r), podała spółka. W kursach stałych wynosi 13 621 mln zł (wzrost o 10% r/r).

Liczona w kursach zmiennych wartość portfela zamówień segmentu Asseco International wynosi 2 798 mln zł (+11% r/r), segmentu Formula Systems – 8 742 mln zł (+7% r/r), zaś segmentu Asseco Poland – 1 931 mln zł (+13% r/r), podano w raporcie kwartalnym.

„Systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na II półrocze 2025 roku we wszystkich segmentach naszej działalności” – skomentowała wiceprezes i CFO Karolina Rzońca-Bajorek, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

Wartość portfela zamówień na 2025 rok podano wg stanu na 22 sierpnia 2025 roku, a wartość portfela zamówień na ubiegły rok na 20 sierpnia 2024 roku, wyjaśniła spółka.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. (początkowo jako Comp Rzeszów); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews