Portfel zamówień Grupy Elektrotim wzrósł o 20% r/r do 373,35 mln zł na koniec września 2021 r., podała spółka w raporcie.

„Grupa Elektrotim wg stanu na dzień 30.09.2021r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 373 353 tys. zł netto. Grupa Elektrotim wg stanu na dzień 30.09.2020r. posiadała portfel zamówień w wysokości ok. 310 418 tys. zł netto. Portfel zamówień Grupy Elektrotim zwiększył się od 30.09.2020r. do 30.09.2021r. o 20%” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Grupa w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. pozyskała zamówienia o wartości 330,73 mln zł netto. Rok wcześniej było to 260,17 zł netto, podano także.

Elektrotim S.A. według stanu na 30 września 2021 r. posiadał portfel zamówień w wysokości ok. 271,18 mln zł netto wobec ok. 252,72 mln zł netto rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. miał 276,83 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews