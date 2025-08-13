Portfel zamówień Scanway wyniósł 46,5 mln zł na koniec I półrocza 2025 r., poinformował prezes Jędrzej Kowalewski.

„W drugie półrocze wchodzimy z backlogiem na poziomie 46,5 mln zł, a warto podkreślić, że suma ta nie uwzględnia jeszcze spodziewanych wpływów z tytułu udziału Scanway w projekcie CAMILA. W kwietniu została zawarta umowa pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną ESA i liderem projektu Creotech Instruments, a Scanway został wskazany jako rekomendowany podwykonawca, na którego razem z pozostałymi podmiotami przypadnie suma 26,3 mln euro. Jesteśmy gotowi wesprzeć ten kluczowy dla polskich zdolności kosmicznych projekt i dostarczyć instrumenty optyczne do minimum dwóch satelitów w ramach narodowej konstelacji” – powiedział Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym: kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews