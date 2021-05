British Automotive Holding (BAH) odnotował 17,68 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 23 mln zł straty netto rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w 2020 roku wyniosła 35,09 mln zł wobec 31, 99 mln zł strat rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 4,04 mln zł wobec 16,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 365,85 mln zł w 2020 r. wobec 551,13 mln zł rok wcześniej.

„Ubiegłoroczne zmagania z pandemią i jej następstwami oraz problemami wewnętrznymi Grupy w praktyce przesądziły o jakości wyników finansowych za 2020 r. Skonsolidowane przychody Grupy z działalności kontynuowanej, za jaką dziś uznajemy biznes dilerski, zmniejszyły się w 2020 r. o 34%, do blisko 366 mln zł. Strata operacyjna zmniejszyła się o 5 75%, do – 4,0 mln zł. Rok zakończyliśmy 13,6 mln zł straty [brutto] z działalności kontynuowanej oraz 35,1 mln zł straty na działalności dilerskiej oraz zakończonej działalności importerskiej” – napisał prezes Andrzej Nizio.

Prezes wskazał, że sytuacja finansowa grupy nie jest łatwa.

„Nasz dług handlowy, nawet po dokonanej w 2020 r. 30% redukcji, zdecydowanie przekracza możliwości jego spłaty nawet w średnim okresie. Przyszłość Grupy zależy dziś od decyzji naszego głównego wierzyciela, koncernu Jaguar Land Rover. W proces negocjacji z producentem został włączony doradca zewnętrzny, zaangażowany dla przeprowadzenia badania Grupy. Wierzymy, że raport który powstanie z tej analizy spowoduje, że koncern Jaguar Land Rover zrozumie, że dla dobra obu podmiotów, jak i marek które do niedawna reprezentowaliśmy w Polsce, znalezienie wspólnego rozwiązania jest jedyną drogą. Jestem przekonany, że uzdrowiony, korzystający ze swojego bogatego doświadczenia i know-how w sprzedaży luksusowych samochodów British Automotive Holding będzie ogromną wartością dla polskiej sieci dilerskiej Jaguar Land Roverem. Mamy również inne pomysły jak zarabiać na rynku motoryzacyjnym obok kontynuowanej współpracy z JLR, wypracowując nadwyżki gotówkowe pozwalające na spłatę naszych zobowiązań. Liczę, że przekonamy naszych partnerów biznesowych do pomysłu sanacji Grupy, co w dłuższym okresie stworzyłoby również przestrzeń dla stopniowej odbudowy wartości spółki dla akcjonariuszy” – napisał także Nizio.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 145,09 mln zł wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej.

British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews