British Automotive Holding (BAH) odnotował 7,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 3,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,94 mln zł wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,43 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 156,94 mln zł rok wcześniej.

„Niezależnie od podejmowanych przez grupę działań pandemia zdecydowanie negatywnie wpłynęła na rynek motoryzacyjny w latach 2020-2021 i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania” – czytamy w raporcie.

Wśród kluczowych czynników wpływających na wyniki w tym okresie, spółka podaje: zachowania i nastroje konsumentów, rezygnujących lub wstrzymujących się podejmowaniem decyzji zakupowych, tak ze względu na potencjalny lub faktyczny wpływ pandemii na ich siłę nabywczą, jak i brak komfortu dokonywania zakupów w warunkach pandemii, utrudnienia w pozyskiwaniu finansowania a także ograniczoną podaż najbardziej poszukiwanych modeli samochodów.

„Najbardziej istotne czynniki mogące mieć wpływ na sytuację finansową grupy w perspektywie co najmniej kolejnych trzech miesięcy, to: sytuacja na rynku brytyjskim związana z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, sytuacja na rynku kapitałowym, walutowym oraz pieniężnym, dostępność na rynku finansowania zewnętrznego dla podmiotów gospodarczych oraz niepewność związana z możliwością wdrożenia docelowej struktury finansowej, dostępność produktów finansowych dla końcowych odbiorców produktów oferowanych przez spółki grupy, w szczególności ich dostosowanie do wszystkich potencjalnych grup klientowskich, kształtowany przez media sentyment do poszczególnych branż i działania w sferze makro podejmowane przez władze lokalne i państwowe, zmiany w przepisach prawnych, w tym podatkowych, wpływające, w nieprzewidywalny z właściwym wyprzedzeniem sposób, na popyt na produkty oferowane przez spółki grupy, zdolność spółek grupy do realizacji wyznaczonych wolumenów sprzedaży, wpływ epidemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie na sytuację operacyjną i finansową grupy kapitałowej”- napisano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I pol. 2022 r. wyniósł 8,74 mln zł wobec 2,05 mln zł straty rok wcześniej.

British Automotive Holding poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Od 2008 r. jest notowany na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews