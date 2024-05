Bank Millennium przygotowuje się do zakończenia realizacji Planu Naprawy i przewiduje, że może to nastąpić do końca czerwca 2024, przy założeniu braku istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych, podał bank.

„Jak zaprezentowano w raporcie rocznym za rok 2023, Bank i Grupa BM poprawiły wskaźniki kapitałowe, plasując je wyraźnie powyżej aktualnych wymogów regulacyjnych. W ciągu I kwartału 2024 r. wszystkie wskaźniki kapitałowe pozostały na komfortowym poziomie, zbliżonym do poziomu z końca 2023 r. Zakładając brak nadzwyczajnych czynników, bank planuje utrzymywać współczynniki kapitałowe wyraźnie powyżej wymaganych minimalnych poziomów przez pozostałą część roku 2024 i w kolejnych okresach. Bank monitoruje wszystkie wskaźniki Planu Naprawy i przygotowuje się do zakończenia realizacji Planu Naprawy. Bank przewiduje, że może to nastąpić do końca czerwca 2024, przy założeniu braku istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych” – czytamy w komunikacie.

Obecnie Bank Millennium realizuje strategię na lata 2022-24 „Inspirują nas ludzie”. Bank podkreślił, że „może się pochwalić pozytywnym wynikiem realizacji większości celów” wyznaczonych na rok 2024, jak również szeregiem osiągnięć zrealizowanych w I kw. 2024 r. zapowiedzianych w strategii, w tym m.in.: obniżeniem udziału kredytów FX w portfelu brutto (przed korektą o rezerwy na ryzyko prawne) już poniżej poziomu 10%, odświeżeniem formatu reklamowego z udziałem nowego ambasadora marki, udostępnieniem nowego omnikanałowego procesu aplikacji o karty kredytowe, rozwojem oferty dla pracowników docenionym nagrodami Top Employer 2024 i Solidny Pracodawca 2023.

„I kw. 2024 r. rozpoczął ostatni rok realizacji naszej strategii 2022-2024 'Inspirują na ludzie’, która wyznacza kierunek naszych działań. Jak informowaliśmy pod koniec 2023 roku, część celów wypełniliśmy z wyprzedzeniem, np. przekroczyliśmy już 3 mln aktywnych klientów, co planowaliśmy osiągnąć na koniec 2024 roku i osiągnęliśmy przełom w postaci korzystania przez 90% z nich z kanałów cyfrowych. W I kw. 2024 r. najważniejszym wydarzeniem zdecydowanie jest spadek udziału walutowych kredytów hipotecznych w portfelu kredytowym poniżej 10%. Teraz, mając przed sobą trzy kwartały roku, jesteśmy w końcowym sprincie, aby osiągnąć wszystkie pozostałe cele, jednocześnie rozpoczynając pracę z naszymi zespołami nad określeniem strategii na lata 2025-2028, która w drugiej połowie roku zostanie przedstawiona opinii publicznej” – skomentował prezes Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews