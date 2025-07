Bank Millennium odnotował 331,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 228,51 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Zysk netto w II kw. 2025 r. po wyłączeniu kosztów związanych z kredytami walutowymi wyniósłby 887 mln zł (+6% r/r).

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 448,34 mln zł wobec 1 181,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 188,09 mln zł wobec 190,54 mln zł rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa Banku Millennium wypracowała w drugim kwartale 2025 r. zysk netto w wysokości 331 mln zł oraz 511 mln zł w pierwszej połowie 2025 r. (wzrost o 43% r/r), co przekłada się na kwartalny, zannualizowany wskaźnik ROE na poziomie 15,3% oraz 13,8% ROE w I poł. 2025 r. II kw. 2025 r. charakteryzował się relatywnie istotnym wpływem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zdarzeń jednorazowych […] oraz nadal podwyższonym poziomem kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych walutowych. W II kw. 2025 r. koszty te wyniosły 619 mln zł po opodatkowaniu, a w I poł. 2025 r. – 1 167 mln zł, co oznacza spadek o 28% r/r” – czytamy w raporcie.

„Podstawowa działalność operacyjna pozostała solidna i stanowiła główne źródło dobrego wyniku kwartalnego. Wzrost portfela kredytowego był umiarkowany (bez zmian kw/kw), jednak dynamika w segmencie korporacyjnym wyraźnie przyspieszyła (+3% kw/kw, +6% r/r), przy czym szczególnie silny wzrost odnotowano w segmencie małych firm. Dla kontrastu, portfel detaliczny wykazał ujemną dynamikę kw/kw i r/r, co było efektem szybkiego spadku portfela kredytów hipotecznych walutowych oraz niskiej sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w PLN, która nie zdołała zrównoważyć solidnej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych” – czytamy dalej.

Nadwyżka płynności dalej rosła (depozyty +2% kw/kw i +4% r/r), a wskaźnik kredyty/depozyty osiągnął nowe minimum na poziomie 61%. Liczba aktywnych klientów detalicznych kontynuowała trend wzrostowy (3,193 mln, +4% r/r), a wartość produktów inwestycyjnych wzrosła o 9% kw/kw, przekraczając 13 mld zł, podano także.

„W zakresie kredytów hipotecznych walutowych kontynuowano systematyczne ograniczanie ryzyka. Liczba nowych ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe w dalszym ciągu przewyższała liczbę nowych pozwów przeciwko bankowi. Do tej pory zawarto ponad 28 tys. ugód, co stanowi równowartość 46% liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego wdrożenia programu ugód. Napływ nowych spraw sądowych dotyczących kredytów walutowych nadal spowalniał (nieco ponad 1000 w II kw. 2025 r. wobec średniej kwartalnej z 2024 roku wynoszącej 1 461), liczba aktywnych pozwów przeciwko bankowi dalej malała, a wskaźnik rezerw na ryzyko prawne w relacji do brutto portfela aktywnego przekroczył poziom 142%” – podkreślono.

Zysk netto w II kw. 2025 r. po wyłączeniu kosztów związanych z kredytami walutowymi wyniósłby 887 mln zł (+6% r/r), natomiast skorygowany zysk netto za I poł. 2025 r. osiągnąłby 1 605 mln zł (+7% r/r). Wskaźniki kapitałowe obniżyły się w okresie sprawozdawczym, co było efektem uwzględnienia ostatecznych wymogów wynikających z CRR3. Na koniec czerwca 2025 r. łączny współczynnik T1/TCR dla Grupy wyniósł odpowiednio 13,8% / 15,6%, co oznacza poziomy o 5 pkt proc. i 4,8 pkt proc. powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych. Współczynnik T1 byłby na poziomie 15%, gdyby zysk netto za I poł. 2025 r. był zaliczony do kapitału regulacyjnego. Nadwyżki wskaźników MREL ponad minimalne wymogi były bardziej wyraźne – bufor wyniósł 7 pkt proc. na poziomie MRELtrea oraz 2,7 pkt proc. na poziomie MRELtem, wymieniono.

Aktywa razem banku wyniosły 145,96 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 138,95 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2025 r. bank miał 510,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 356,93 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 490,72 mln zł wobec 345,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.

