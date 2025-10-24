Bank Millennium odnotował 344,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 189,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Zysk netto w III kw. 2025 r. po wyłączeniu kosztów związanych z kredytami walutowymi wyniósłby 743 mln zł (-7% r/r).

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1445,72 mln zł wobec 1489,08 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 204,34 mln zł wobec 198,63 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 15%, wskaźnik koszty/przychody – raportowane 35,8%, a marża odsetkowa (NIM) 3,9%.

W I-III kw. 2025 r. bank miał 855,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 546,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu skorygowanym zysk netto sięgnął 2 347 mln zł vs 2 297 mln zł.

„Grupa kapitałowa Banku Millennium SA wypracowała w trzecim kwartale 2025 r. zysk netto w wysokości 345 mln zł (+4% kw/kw) oraz 855 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. (+56% r/r), co przekłada się na kwartalny, zannualizowany wskaźnik ROE na poziomie 15% oraz 14,2% ROE w 9M25. III kw. 2025 r. charakteryzował się relatywnie niską liczbą zdarzeń jednorazowych oraz nadal podwyższonym, choć malejącym poziomem kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych walutowych. W III kw. 2025 r. koszty te wyniosły 399 mln zł po opodatkowaniu, a w 9M25 – 1492 mln zł, co oznacza spadek o 17% r/r” – czytamy w raporcie.

Bank zauważa, że podstawowa działalność operacyjna pozostała solidna i stanowiła główne źródło dobrego wyniku kwartalnego oraz narastająco od początku roku. Wzrost portfela kredytowego był nieznaczny w III kw. 2025 r., jednak dynamika w segmencie korporacyjnym dalej przyspieszyła (+6% kw/kw), osiągając 12% r/r. Kredyty inwestycyjne stanowiły 42% nowych kredytów tego segmentu w III kw. 2025 r. Dla kontrastu, portfel detaliczny wykazał ujemną dynamikę kw/kw i r/r, co było efektem szybkiego spadku portfela kredytów hipotecznych walutowych oraz niskiej, choć rosnącej sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w PLN, która nie zdołała zrównoważyć solidnej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Nadwyżka płynności dalej rosła (depozyty +5% kw/kw i +12% r/r), a wskaźnik kredyty/depozyty osiągnął nowe minimum na poziomie 58%, podano także.

Liczba aktywnych klientów detalicznych kontynuowała trend wzrostowy (3,234 mln, +4% r/r), liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła próg 3 mln, a wartość produktów inwestycyjnych wzrosła o 9% kw/kw, przekraczając 14,2 mld zł, wymieniło Millennium.

W ramach tych produktów wartość funduszy zarządzanych przez Millennium TFI przekroczyła 10 mld zł.

„Kontynuowano systematyczne ograniczanie ryzyka związanego z portfelem kredytów hipotecznych walutowych. Napływ nowych spraw sądowych przeciwko bankowi nadal spowalniał (>900 spraw w III kw. 2025 r. wobec średniej kwartalnej z 2024 roku wynoszącej 1,5 tys.), podczas gdy liczba ugód wzrosła do ponad 1,2 tys. w III kw. 2025 r. Do tej pory zawarto ponad 29 tys. ugód, co stanowi niemal połowę liczby aktywnych kredytów walutowych na koniec 2019 r., kiedy rozpoczęła się 'saga’. Liczba aktywnych pozwów przeciwko bankowi dalej malała, a wskaźnik rezerw na ryzyko prawne w relacji do brutto portfela aktywnego przekroczył poziom 150%” – czytamy dalej.

Wskaźniki kapitałowe poprawiły się w okresie sprawozdawczym (współczynnik TCR dla Grupy na poziomie 16%, a współczynnik T1 na poziomie 14,4%), ponieważ Bank/Grupa uwzględniły w funduszach własnych zysk netto za I poł. br. W dużej mierze zrównoważyło to wzrost aktywów ważonych ryzykiem. Bufory kapitałowe oraz nadwyżki wskaźników MREL ponad minimalne pozostały solidne, podkreślono także.

Aktywa razem banku wyniosły 152,69 mld zł na koniec III kw. 2025 r. wobec 138,95 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 805,91 mln zł wobec 508,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews