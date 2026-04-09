Bank Millennium szacuje wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, utworzonych w I kw. 2026 r. na 190 mln zł, podał bank. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank SA przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 36 mln zł. Ostateczna wartość rezerw zostanie podana w sprawozdaniu finansowym za I kwartał w dniu 28 kwietnia.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW.

Źródło: ISBnews