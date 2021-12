Bank Pekao podpisał ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź umowę programu emisji zielonych obligacji o wartości 400 mln zł na sfinansowanie Łódzkiego Centrum Recyklingu, podał bank. Jest to pierwszy w Polsce program emisji zielonych obligacji w branży gospodarki odpadami.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych klientów w realizacji zielonych projektów, które w walny sposób przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i możliwości jego zachowania w dobrej kondycji. Dbając o dobro przyszłych pokoleń, konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię ESG, w którą doskonale wpisuje się ta inwestycja” – powiedział wiceprezes Banku Pekao nadzorujący Pion BankowościKorporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Dzięki tej inwestycji nowe instalacje umożliwią wydzielenie 11 frakcji materiałowych, co pozwoli na osiągnięcie wskaźników recyklingu wymaganych przez przepisy europejskie (wzrost z 12 tys. ton odpadów przekazanych do recyklingu w 2020 r. do 52 tys. ton w 2025 r.), podano także.

„W ramach podpisanego programu Bank Pekao będzie pełnił funkcję agenta programu, agenta emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta zabezpieczeń oraz agenta dokumentacyjnego” – czytamy dalej.

Bank przypomniał, że w latach 2021-2024 planuje zorganizować finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews