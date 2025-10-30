Bank Pekao odnotował 1905 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 1828 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3430 mln zł wobec 3261 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 767 mln zł wobec 713 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 338,22 mld zł na koniec III kw. 2025 r. wobec 334,24 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2025 r. bank miał 5191 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4764 mln zł zysku rok wcześniej.

„W 3 kwartałach 2025 r. wypracowaliśmy zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao SA przypadający na akcjonariuszy banku w wysokości 5191 mln zł, i był on wyższy o 427 mln zł, tj. 9% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2024 r. z wyłączeniem kosztów rezerw związanych z ochroną konsumentów. Wskaźnik ROE osiągnął poziom 21,5%. Dochody z działalności operacyjnej w 3 kwartałach 2025 r. wyniosły 12 810 mln zł i były wyższe o 9,5% od dochodów osiągniętych w 3 kwartałach 2024 r., głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek oraz wynikowi z tytułu prowizji i opłat” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I-III kw. 2025 r. wyniósł 10 290 mln zł i był wyższy o 1022 mln zł, tj. 11% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I-III kw. 2024 r., głównie dzięki wyższym wolumenom i wyższej marży odsetkowej. W wynikach trzech kwartałów 2024 r. ujęto koszty wakacji kredytowych w wysokości 234 mln zł.

Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I-III kw. 2025 r. wyniósł 2264 mln zł i był wyższy o 186 mln zł, tj. 9% w porównaniu do wyniku osiągniętego w trzech kwartałach 2024 r., głównie dzięki wyższym prowizjom z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej oraz na skutek poprawy sentymentu na rynkach kapitałowych, podano także.

Koszty z działalności operacyjnej w I-III kw. 2025 r. wyniosły 4067 mln zł i były wyższe o 251 mln zł, tj. 6,6% w porównaniu do trzech kwartałów 2024 r., głównie z powodu inflacyjnej indeksacji wynagrodzeń oraz działalności rozwojowej.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w I-III kw. 2025 r. wyniósł 624 mln zł i był wyższy o 13 mln zł, tj. 2,1% niż w trzech kwartałach 2024 r.

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I-III kw. 2025 r. wyniosły 358 mln zł i były wyższe o 119 mln zł, tj. 49,8% niż w trzech kwartałach 2024 r. z powodu przywrócenia składek na fundusz gwarancyjny banków, które nie były pobierane przez ostatnie dwa lata, oraz wzrostu wolumenu środków gwarantowanych. Podatek od niektórych instytucji finansowych w trzech kwartałach 2025 r. wyniósł 644 mln zł i był niższy o 27 mln zł, tj. 4% niż w trzech kwartałach 2024 r., czytamy dalej.

„Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec września 2025 r. wyniosły 198 598 mln zł i były wyższe o 14 959 mln zł, tj. 8,1% niż na koniec września 2024 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2025 r. wyniosły 87 407 mln zł i były wyższe o 4 509 mln zł, tj. 5,4% niż na koniec września 2024 r. Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi na koniec września 2025 r. wyniosły 111 191 mln zł i były wyższe o 10 450 mln zł, tj. 10,4% w porównaniu do końca września 2024 r. Zobowiązania wobec klientów Grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec września 2025 r. wyniosły 282 508 mln zł i były wyższe o 14 831 mln zł, tj. 5,5% niż na koniec września 2024 r.” – wymienił bank.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI na koniec września 2025 r. wyniosły 38 719 mln zł i były wyższe o 8503 mln zł, tj. 28,1% w porównaniu do końca września 2024 r.

„W III kwartale 2025 roku zwiększaliśmy działalność komercyjną, aktywnie wspieraliśmy klientów w utrzymaniu płynności finansowej, kontynuowaliśmy digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. W III kwartale 2025 roku otworzyliśmy łącznie 128,9 tys. kont dla klientów indywidualnych, utrzymując wysokie wyniki akwizycji nowych klientów. W III kwartale 2025 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 85 tys. do poziomu 3,7 mln, tj. o +9% więcej niż rok temu i aż o +20% więcej niż dwa lata temu. Oferowaliśmy bogatą ofertę depozytową klientom indywidualnym, m.in. oprocentowanie w wysokości 7% w skali roku na Kontach Oszczędnościowych czy Lokatę z Funduszem na 6,5% w skali roku na okres 6 miesięcy. Przedłużyliśmy ofertę specjalną dla klientów indywidualnych i firmowych z Ukrainy” – czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 5175 mln zł wobec 4754 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews