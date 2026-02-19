Bank Pekao odnotował 7015 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 6376 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

„Rok 2025 był kolejnym dobrym rokiem dla sektora bankowego w Polsce i dla grupy kapitałowej Banku Pekao SA. Sektor bankowy zanotował rekordowy zysk roczny, szacowany na ponad 45 mld zł, a Bank Pekao wypracował najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 7 mld zł. Kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ był poziom stóp procentowych oraz stabilna marża odsetkowa, co w połączeniu z rosnącymi dzięki działalności komercyjnej banku wolumenami wymiernie przełożyło się na dochodowość” – napisał prezes Cezary Stypułkowski w liście załączonym do raportu.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła 21,4%.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 13 693 mln zł wobec 12 729 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 3154 mln zł wobec 2854 mln zł rok wcześniej.

„Dochody z działalności operacyjnej banku w 2025 roku wyniosły 17,2 mld zł i były wyższe o 7% od dochodów roku poprzedniego. Pozytywnie kontrybuował do wzrostu zarówno wynik odsetkowy, jak i prowizyjny. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 13,7 mld zł i był wyższy o 6%, dzięki wyższym wolumenom i stabilnej marży odsetkowej. Na tle grupy porównawczej bank charakteryzuje się relatywnie niższą wrażliwością na zmianę stóp procentowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat wypracowany w 2025 roku wyniósł 3,2 mld zł i był wyższy aż o 11% w porównaniu do roku poprzedniego, rosnąc we wszystkich kategoriach, ale głównie w obszarze funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej i bankowości inwestycyjnej” – czytamy dalej.

Koszty działalności operacyjnej, mimo zwiększonych nakładów na digitalizację i marketing, pozostały pod kontrolą. W 2025 roku wyniosły 5,5 mld zł (bez BFG) i były wyższe o 5% w porównaniu do roku poprzedniego. Koszty wynagrodzeń spadły o 1% r/r, głównie w zakresie kosztów zmiennych, zatrudnienie w grupie kapitałowej spadło o 2%. Pozostałe koszty administracyjne wraz z amortyzacją wzrosły o 17% r/r, głównie ze względu na wyższe koszty amortyzacji, koszty informatyczne i marketingowe oraz niższe koszty nieruchomości. Istotnie wzrosły opłaty na rzecz BFG, tj. o 61% r/r, napisał także prezes.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe spadł do 0,8 mld zł, tj. o 14% r/r. Koszty ryzyka wyniosły 0,39% i było to mniej o 0,09 pkt proc. względem poziomu roku ubiegłego. Koszty związane z obciążeniem z tytułu podatku bankowego wyniosły 0,9 mld zł. Obciążenie podatkiem dochodowym (CIT) wyniosło 1,9 mld zł, w tym podatek ten był wyższy o 0,5 mld zł ze względu na wpływ kosztów, które nie są zaliczane do kosztów w świetle przepisów podatkowych, a zmiana stawek podatkowych (z 19 do 30%) jednorazowo obniżyła wysokość podatku o 0,2 mld zł w 2025 roku. Efektywna stawka podatku CIT wyniosła 22%, ale gdyby nie jednorazowy wpływ zmiany stawek, byłoby to 24%, podano także.

Prezes podkreślił, że rok 2025 przyniósł silny wzrost akcji kredytowej. Wolumen (saldo) kredytów detalicznych wzrósł o 5% r/r do 88 mld zł, w tym gotówkowych wzrósł o 13% r/r do 14 mld zł, a hipotecznych wzrósł o 4% r/r do 70 mld zł. Portfel kredytów korporacyjnych odnotował wyższą dynamikę wzrostu w 2025 roku, tj. wzrósł o 11% r/r do 114 mld zł, w tym kredyty MID i MŚP wzrosły o 13% r/r, a korporacyjne o 10% r/r.

Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r. wobec 334,24 mld zł na koniec 2025 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 6922 mln zł.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews