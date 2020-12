Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy Banku Pekao, pozwala natomiast wykorzystać efekt skali i osiągnąć synergie, ocenił p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba. Pełna integracja operacyjna Idea Banku ze strukturami Banku Pekao spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 r.

„Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii” – powiedział Skiba cytowany w komunikacie.

„W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu” – dodał.

Transakcja przejęcia Idea Banku zwiększy skalę działalności Banku Pekao o ok. 14,4 mld zł aktywów (licząc na dzień 31 sierpnia 2020 r.), umacniając bank na drugiej pozycji w Polsce pod względem wielkości aktywów.

Jak wskazano, transakcja pozwoli dodatkowo na przyspieszenie wzrostu udziału Banku Pekao w segmentach mikrofirm i MŚP, dzięki przejęciu bazy klientów oraz doradców Idea Bank, w połączeniu z szeroką ofertą produktową Banku Pekao.

„Kluczowymi elementami spodziewanych efektów synergii będzie optymalizacja kosztu finansowania, a także wykorzystanie efektów skali w zakresie optymalizacji operacyjnej przejętej działalności Idea Bank S.A.” – czytamy także.

Bank Pekao przejmie 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

Na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Pekao przejmie określone prawa majątkowe i zobowiązania, na które składają się po stronie aktywów przede wszystkim: płynne środki finansowe i obligacje Skarbu Państwa; kredyty i pożyczki udzielone klientom; instrumenty finansowe. Po stronie zobowiązań, kluczową pozycję stanowią depozyty klientów.

„Przejęte w ramach transakcji prawa majątkowe i zobowiązania pozwalają na kontynuację działalności bankowej Idea Bank S.A. W celu ograniczenia ryzyk dla Banku Pekao S.A. związanych z dotychczasową działalnością Idea Bank S.A., zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wyłączone z przejęcia zostały określone prawa majątkowe i zobowiązania, które pozostaną w podmiocie w restrukturyzacji zarządzanym przez organ przymusowej restrukturyzacji – Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz powołanego na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego administratora” – czytamy także.

Jak wskazał Pekao, transakcja zabezpieczy depozyty, które od dnia przejęcia stają się zobowiązaniami Banku Pekao wobec dotychczasowych klientów Idea Bank. Zapłatą za pełnienie przez Bank Pekao funkcji gwaranta zgromadzonych depozytów jest przejęcie aktywów Idea Bank.

Jednocześnie w ramach transakcji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli Bankowi Pekao gwarancji pokrycia strat wynikających z potencjalnych ryzyk związanych z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami.

Umowa gwarancji pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a Bankiem Pekao będzie obowiązywać przez okres 8 lat i wejdzie w życie z dniem przejęcia.

Bank Pekao podał, że zapisy umowy gwarancji pozwalają na przypisanie obniżonej wagi ryzyka przejętym ekspozycjom kredytowym oraz dodatkowo zabezpieczają straty niekredytowe, nieujęte w sprawozdaniach finansowych Idea Banku.

„Pozwoli to na istotne obniżenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego po stronie Banku Pekao S.A. w związku z przejęciem. Dzięki temu transakcja będzie miała minimalny wpływ na poziom kapitałów własnych Banku Pekao S.A. Zachowa on silną pozycję płynnościową i kapitałową na poziomie znacząco przewyższającym wymogi regulacyjne” – czytamy także.

Bank Pekao przejmie przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank 3 stycznia 2021 r. Tego dnia wszyscy klienci oraz pracownicy Idea Banku staną się odpowiednio klientami i pracownikami Banku Pekao.

„Wszystkie depozyty klientów Idea Bank SA. zarówno osób indywidualnych, jak i firm – pozostają bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do Banku Pekao S.A. Obsługa klientów będzie realizowana w sposób ciągły. Oddziały Idea Bank S.A. będą kontynuowały swoją działalność. Klienci mogą nadal korzystać z kart i bankomatów banku oraz z infolinii. Nie zmieniają się numery kont, hasła i loginy do bankowości internetowej oraz mobilnej. Jednocześnie, wraz z przejęciem, klienci Idea Bank S.A. zyskają dostęp do szerokiej oferty produktów finansowych, w tym produktów dla klientów indywidualnych, mikrofirm i MŚP” – czytamy także.

Pełna integracja operacyjna ze strukturami Banku Pekao spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku, podsumowano.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

