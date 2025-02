Bank Pekao zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę ok. 50% zysku za 2024 r. na dywidendę, ok. 25% zysku na kapitał dywidendowy oraz ok. 25% zysku na kapitał rezerwowy, podał bank.

Zarząd zarekomenduje utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy (kapitał dywidendowy), którym będzie mógł dysponować w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, podano.

„Przeznacza się około 50% zysku na dywidendę, około 25% zysku na kapitał dywidendowy oraz około 25% zysku na kapitał rezerwowy,w celu zapewnienia dalszego zrównoważonego rozwoju banku przy jednoczesnym utrzymaniu adekwatnego poziomu funduszy własnych, o ile indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) będzie dopuszczało taki podział” – czytamy w komunikacie.

Na dziś Pekao spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę do 75% zysku za rok 2024 w formie dywidendy, natomiast bank nie otrzymał jeszcze od KNF indywidualnego zalecenia dywidendowego na 2025 rok potwierdzającego możliwość wypłaty dywidendy na takim poziomie, zaznaczono w informacji.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews