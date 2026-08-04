Wtorkowa sesja 4 sierpnia 2026 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przebiegła pod znakiem zdecydowanej przewagi kupujących. Wśród największych spółek z indeksu WIG20 najmocniej zyskał KGHM, który wyraźnie zdystansował pozostałe walory. Po przeciwnej stronie rynku znalazła się Dino Polska, notując największy spadek podczas dzisiejszych notowań.

Największym zwycięzcą wtorkowej sesji był KGHM (8,37%). Bardzo dobrze poradziły sobie również PGE (6,13%), mBank (5,73%), Bank Pekao (3,53%), Alior Bank (3,38%), Grupa Kęty (3,17%), Tauron (3,05%) oraz Allegro (2,87%). W gronie rosnących spółek znalazły się także PKO BP (2,50%), Erste Bank (1,94%), Modivo (1,85%), PZU (1,49%), CD Projekt (1,38%), Kruk (1,13%), Budimex (1,12%) i Pepco (1,12%).

Słabszy dzień zanotowało jedynie kilka spółek. Największą przecenę odnotowała Dino Polska (-1,42%), a kolejne miejsca wśród spadkowiczów zajęły Orlen (-1,34%), LPP (-0,27%) oraz Żabka (-0,16%).

Największym przegranym wtorkowej sesji okazała się Dino Polska (-1,42%), której akcje zanotowały najmocniejszy spadek spośród największych spółek notowanych na GPW. Relatywnie słabo zachowały się również akcje Orlenu, podczas gdy zdecydowana większość komponentów indeksu WIG20 zakończyła dzień na plusie.

Wtorkowa sesja na GPW upłynęła pod znakiem silnych wzrostów spółek surowcowych, energetycznych i finansowych. Liderem rynku został KGHM (8,37%), wspierany przez bardzo dobre zachowanie PGE (6,13%) oraz mBanku (5,73%). Jednocześnie liczba spółek kończących dzień pod kreską była niewielka, co potwierdziło wyraźną przewagę popytu podczas dzisiejszych notowań.