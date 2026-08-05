Środowa sesja 5 sierpnia 2026 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie upłynęła pod znakiem wyraźnej przewagi sprzedających. Najmocniej przecenione zostały akcje banków, a największym przegranym dnia okazał się Alior Bank. Pozytywnie wyróżniły się natomiast Orlen oraz KGHM, które jako jedyne zanotowały wyraźniejsze wzrosty w gronie największych spółek.

Największym zwycięzcą środowej sesji był Orlen (2,18%). Dobrze poradził sobie również KGHM (2,08%). Na plusie dzień zakończyły także LPP (0,73%), Modivo (0,72%) oraz PZU (0,30%).

Największą przecenę zanotował Alior Bank (-5,46%). Mocno traciły również Erste Bank (-3,43%), Kruk (-2,16%), mBank (-2,00%), PGE (-1,67%), CD Projekt (-1,48%), Tauron (-1,47%) oraz Allegro (-1,12%). Pod kreską sesję zakończyły także Pepco (-0,89%), Bank Pekao (-0,78%), Grupa Kęty (-0,77%), PKO BP (-0,55%), Dino Polska (-0,47%), Budimex (-0,16%) oraz Żabka (-0,16%).

Największym przegranym środowej sesji okazał się Alior Bank (-5,46%), którego akcje zanotowały zdecydowanie najmocniejszy spadek spośród największych spółek notowanych na GPW. Wyraźna słabość objęła cały sektor bankowy – mocno traciły również Erste Bank, mBank, Bank Pekao oraz PKO BP.

Środowa sesja na GPW przebiegła pod dyktando sprzedających. Mimo wzrostów Orlenu (2,18%) i KGHM (2,08%), większość największych spółek zakończyła dzień pod kreską. Największym obciążeniem dla rynku był sektor bankowy, który wyraźnie ciążył notowaniom WIG20.