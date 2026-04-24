Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała w skład zarządu z dniem 27 kwietnia br. Bartosza Kublika na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz powierzyła mu kierowanie pracami zarządu do dnia wejścia w życie uchwały o powołaniu go na stanowisko prezesa zarządu (pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego i z dniem wydania tej zgody), podał bank.

Wcześniej Kublik był prezesem BOŚ od 11 kwietnia 2024 r. do 13 marca 2026 r.

Jednocześnie Kamil Kuźmiński złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na 24 kwietnia 2026 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane, wskazano również.

„Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2026 roku:

1) powołała w skład zarządu banku z dniem 27 kwietnia 2026 roku pana Bartosza Krzysztofa Kublika na stanowisko wiceprezesa zarządu banku oraz powierza mu kierowanie pracami zarządu banku – na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały rady nadzorczej o powołaniu prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Jednocześnie rada nadzorcza powołała pana Bartosza Krzysztofa Kublika na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego z dniem wydania tej zgody,

2) z dniem 24 kwietnia 2026 roku zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu […], okres oddelegowania członka rady nadzorczej banku pana Artura Stefańskiego do pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu został wydłużony do dnia 26 kwietnia 2026 roku,

3) delegowała pana Marcina Melchiora Liberadzkiego, członka rady nadzorczej banku, do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu banku od 27 kwietnia 2026 roku do dnia powołania wiceprezesa zarządu banku, jednak nie dłużej niż do dnia 27 lipca 2026 r.” – czytamy w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 25,7 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews