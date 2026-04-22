Baseig uruchomił spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych, co stanowi strategiczny krok w kierunku dalszej ekspansji międzynarodowej oraz budowy silnej pozycji w globalnym ekosystemie innowacji technologicznych, podała spółka. Nowo powołany podmiot będzie odpowiedzialny za wprowadzanie na rynek amerykański autorskich technologii Baseig oraz rozwój portfolio brandów spółki.

„Uruchomienie spółki w Stanach Zjednoczonych to dla nas ważny krok w realizacji globalnej strategii. Chcemy rozwijać nasze technologie w najbardziej wymagającym i konkurencyjnym środowisku na świecie, jednocześnie budując rozpoznawalność marki Baseig na rynkach międzynarodowych. Widzimy ogromny potencjał w transformacji marketingu e-commerce poprzez zaawansowaną automatyzację i systemy AI oparte na danych” – powiedział prezes Kamil Stanek, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że już dziś aktywnie działa na rynku amerykańskim, obsługując pierwszych klientów i generując przychody z tego tytułu – w 2025 roku przychody z rynku USA osiągnęły poziom kilkuset tysięcy złotych.

„Nowo powołana spółka będzie odpowiedzialna za wprowadzanie na rynek amerykański autorskich technologii Baseig oraz rozwój portfolio brandów spółki. Kluczowym elementem strategii jest rozwój wieloagentowego systemu AI dedykowanego marketingowi e-commerce. Rozwiązanie powstaje w oparciu o rzeczywiste dane pochodzące z kampanii marketingowych oraz działalności własnych marek fashion, co umożliwia budowanie przewagi technologicznej już na etapie wdrożeń” – czytamy dalej w materiale.

Utworzenie spółki zależnej w USA ma również istotne znaczenie technologiczne. Obecność na rynku amerykańskim umożliwi systemom Baseig jeszcze efektywniejsze uczenie się na podstawie zachowań jednego z najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych rynków konsumenckich na świecie. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych oraz ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, spółka planuje wspólnie rozwijać i wdrażać swoje rozwiązania, dostosowując je do specyfiki rynku oraz przyspieszając ich globalną adopcję, dodano.

Baseig działa w modelu AI-commerce, oferując twórcom narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają ich w całym procesie tworzenia i rozwijania marek – od projektowania i analizy trendów po logistykę i sprzedaż. Spółka współpracuje m.in. z influencerami. Zadebiutowała na NewConnect w 2025 r.

