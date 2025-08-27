BASEIG S.A., spółka rozwijająca innowacyjne rozwiązania w obszarze AI-commerce i wspierająca influencerów w budowaniu własnych marek, złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Spółka podtrzymuje plany debiutu giełdowego jeszcze w 2025 roku.

– Złożenie wniosku to kolejny, ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Od początku zakładaliśmy, że wejście na rynek publiczny będzie nie tylko szansą na pozyskanie dodatkowego kapitału, ale także wzmocnieniem transparentności i wiarygodności BASEIG wobec twórców, partnerów i inwestorów. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego procesu i cieszymy się, że możemy przybliżyć się do planowanego debiutu jeszcze w tym roku – mówi Kamil Stanek, prezes zarządu BASEIG S.A.

BASEIG działa w modelu AI-commerce, oferując twórcom narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają ich w tworzeniu i rozwijaniu własnych marek – od projektowania kolekcji, przez analizę trendów i zachowań odbiorców, aż po logistykę i sprzedaż. Kluczowym elementem jest autorskie rozwiązanie BASEIG AI, które zostanie zaprezentowane jako produkt w pierwszej połowie 2026 roku.

Spółka konsekwentnie rozwija portfel współpracujących twórców. Do BASEIG niedawno dołączyli m.in. duet taneczny Loczniki, znany z wiralowych występów w stylu NPC, oraz iluzjonista Y, najpopularniejszy polski magik-influencer.

W czerwcu 2025 roku spółka z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną, w której pozyskała pełną zakładaną kwotę 2 mln zł. Przyjmowanie zapisów na akcje zakończyło się przed czasem w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów. Środki są przeznaczane na rozwój technologii AI-commerce, ekspansję zagraniczną (BASEIG działa już na ponad 20 rynkach, m.in. w USA, Niemczech, Skandynawii, Australii i Nowej Zelandii) oraz dalsze wspieranie influencerów w skalowaniu własnych marek.

Źródło: Spółka