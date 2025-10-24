Baseig zadebiutuje 28 października br. na rynku NewConnect, podała spółka. Do obrotu trafi 285 715 akcji zwykłych na okaziciela serii B. W procesie wprowadzenia spółkę wspiera Dom Maklerski INC, podał Baseig.

„Debiut na NewConnect to dla nas ważny kamień milowy w rozwoju Baseig. Wchodząc na rynek publiczny, zyskujemy nie tylko możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, ale również wzmocnienie transparentności i wiarygodności wobec naszych twórców, partnerów i inwestorów” – powiedział prezes Kamil Stanek, cytowany w komunikacie.

Spółka działa w modelu AI-commerce, oferując twórcom narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają ich w całym procesie tworzenia i rozwijania marek – od projektowania i analizy trendów po logistykę i sprzedaż. Spółka współpracuje m.in. z influencerami.

Źródło: ISBnews