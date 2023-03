Zielona rewolucja trwa. Famur woli z niej korzystać i upatrywać szans rozwoju, a nie kolejnych wyzwań do pokonania. Powołanie do życia projektu Grenevia, czyli zielona droga, ma otworzyć spółce drzwi do zielonej transformacji.

„Koncepcja, którą budujemy i zaanonsowaliśmy w styczniu tego roku – czyli powołanie do życia Grenevii, której nazwa pokazuje nasz kierunek (Grenevia to zielona droga) – to swoiste podsumowanie zmian, które dokonujemy w naszej spółce już od prawie dwóch lat. Jesteśmy przekonani, że zbudowanie platformy w oparciu o Grenevię, która będzie umożliwiała praktyczne wykorzystanie trendu zielonej transformacji poprzez rozwój i skalowanie inwestycji w zielonych obszarach, to jest dobry kierunek” – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu, Famur SA.

