Benefit Systems – jako kupujący – zawarł z akcjonariuszami spółki SmartLunch umowy, w wyniku których stanie się akcjonariuszem spółki posiadającym 18,53% wszystkich akcji w kapitale zakładowym. W wyniku postanowień umów głównym akcjonariuszem pozostanie LF Akcelerator z 39,26-proc. udziałem. Szacunkowa wartość transakcji nabycia i objęcia akcji SmartLunch przez Benefit Systems wynosi 59,3 mln zł.

„Na mocy umów:

1) Emitent nabędzie 34 269 akcji zwykłych imiennych serii A spółki od sprzedających za łączną cenę sprzedaży 6,5 mln zł,

2) Emitent obejmie 168 889 nowo wyemitowanych akcji zwykłych imiennych serii B spółki, które zostaną pokryte przez emitenta wkładem pieniężnym w wysokości 32 mln zł,

3) Emitent obejmie 109 778 nowo wyemitowanych akcji zwykłych imiennych serii B spółki, które zostaną pokryte przez emitenta wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Lunching sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz pożyczki udzielonej Lunching sp. z o.o. przez emitenta w wysokości 0,6 mln zł wg stanu na dzień 31 marca 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

„Szacunkowa wartość transakcji nabycia i objęcia akcji Spółki przez Emitenta wynosi 59,3 mln zł” – czytamy dalej.

SmartLunch prowadzi działalność w ramach kompleksowej organizacji procesów żywienia w firmach, oferując usługi prowadzenia kantyn, dostarczania cateringu pracowniczego, sprzedaży kart lunchowych i posiłków regeneracyjnych oraz obsługuje automaty vendingowe. Według wstępnych danych finansowych spółka osiągnęła w 2023 roku 136,4 mln zł przychodów i obsługuje ponad 500 klientów.

„Zdrowe odżywianie pracowników i dofinansowywanie posiłków to perspektywiczny segment rynku świadczeń pozapłacowych. W 2022 roku znacząco zwiększyliśmy nasze kompetencje w tym obszarze, nabywając udziały w spółce Lunching.pl sp. z o.o. Cieszymy się, że wraz z transakcją wzmacniamy możliwości spółki SmartLunch, jednocześnie łączymy siły z dynamicznie rozwijającym się podmiotem, którego cele na przyszłość w obszarze żywieniowych benefitów pracowniczych są zbieżne z naszymi. Jesteśmy przekonani, że SmartLunch to spółka z potencjałem, której oferta będzie istotnym elementem pakietu świadczeń pozapłacowych pracodawców w całym kraju, a z czasem i tych zlokalizowanych na innych rynkach” – skomentowała członek zarządu Benefit Systems Emilia Rogalewicz, cytowana w komunikacie prasowym.

„Gdy w 2014 roku zakładałem SmartLunch, Benefit Systems był już liderem na rynku benefitów, oferując kartę MultiSport i promując aktywność wśród pracowników. My w ciągu dekady osiągnęliśmy pozycję lidera w dziedzinie organizacji posiłków dla pracowników z dofinansowaniem pracodawcy, stając się promotorem kultury jedzenia w pracy. To, co nas łączy, to dbałość o dobrostan pracowników, tym bardziej się cieszę, że Benefit Systems został naszym inwestorem. Jestem przekonany, że połączenie sił przyniesie korzyści obu stronom. Dzięki tej współpracy Benefit Systems wzmocni swoją pozycję w mocno rosnącym segmencie benefitów żywieniowych, a SmartLunch przejmując spółkę Lunching.pl, umocni swoją pozycję na rynku i zyska jeszcze większe możliwości rozwoju na polskim rynku, a w perspektywie także poza nim” – dodał współzałożyciel i prezes SmartLunch Mateusz Tałpasz.

Podpisana umowa zakłada możliwość pierwszeństwa zakupu pozostałych akcji w spółce SmartLunch w kolejnych latach, podano także.

„Realizowana przez Benefit Systems strategia zakłada, że nasza oferta będzie kompleksowo wspierać dobrostan pracowników w tak fundamentalnych obszarach jak kondycja fizyczna, psychiczna oraz zdrowe odżywianie. Intensywnie rozwijamy program MultiLife, rozszerzamy możliwości platformy MyBenefit, a także niezmiennie dbamy o wysoki poziom oferty MultiSport. Akcje w SmartLunch oraz gwarancja pierwszeństwa nabycia pozostałych udziałów w przyszłości wzmacniają naszą pozycję w segmencie benefitów żywieniowych dla pracowników” – zakończyła Rogalewicz.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Źródło: ISBnews