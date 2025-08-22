Benefit Systems odnotował 142,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 108,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 202,01 mln zł wobec 157,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA w II kw. br. sięgnął 325,79 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 093,98 mln zł wobec 844,78 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2025 zysk netto 199,61 mln zł wobec 201,04 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 2 045,97 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1 645,89 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 524,97 mln zł wobec 447,26 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. przychody segmentu Polska wzrosły o 16,3% r/r do 1 393,01 mln zł, zaś zysk EBITDA – o 19,8% r/r do 493,47 mln zł.

„Przychody segmentu Polska wzrosły o 16,3% w ujęciu rok do roku. Wzrost przychodów w głównej mierze jest efektem zwiększenia liczby kart sportowych do 1 687,6 tys. sztuk na dzień bilansowy (przy 1 497,7 tys. sztuk w okresie porównawczym), wzrostem cen kart sportowych oraz wzrostem sprzedaży klubów fitness” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody segmentu Zagranica UE wzrosły w I poł. br. o 23,7% r/r do 551,12 mln zł, zaś zysk EBITDA spadł o 7% r/r do 88,91 mln zł.

„Liczba kart na koniec pierwszego półrocza 2025 roku wyniosła 614,1 tys. co oznacza przyrost w stosunku do końca pierwszego półrocza 2024 roku o 26,5%. Wszystkie rynki odnotowały wysoki, dwucyfrowy wzrost: Słowacja – 41,9%, Czechy – 26,8%, Chorwacja – 21,4%, a Bułgaria – 20,5%. Największy nominalny przyrost liczby kart miał miejsce na rynku czeskim, gdzie baza kart w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 62,5 tys., stanowiło to ponad 48,6% ogólnego przyrostu kart w segmencie. Pierwsze półrocze 2025 roku charakteryzowało się bardzo dobrą dynamiką sprzedaży, baza kart aktywnych wzrosła o 11,6% w stosunku do poziomu zamknięcia 2024 roku” – czytamy dalej.

Przychody segmentu Turcja wzrosły w I poł. br. do 105,2 mln zł z 3,64 mln zł rok wcześniej, zaś strata EBITDA wyniosła 8,6 mln zł wobec 9,19 mln zł straty rok wcześniej.

„Na koniec pierwszego półrocza 2025 roku liczba aktywnych kart wyniosła 32,8 tys., co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do stanu z końca pierwszego półrocza 2024 roku” – napisano w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 163,27 mln zł wobec 145,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

