Benefit Systems odnotował 211,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 134,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 239,82 mln zł wobec 183,93 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1184,18 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 835,95 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 411,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 335,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3230,16 mln zł w porównaniu z 2481,83 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 902,33 mln zł wobec 720,28 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody segmentu Polska wzrosły o 16,3% w ujęciu rok do roku. Wzrost przychodów w głównej mierze jest efektem zwiększenia liczby kart sportowych do 1 697,2 tys. sztuk na dzień bilansowy (przy 1 507,2 tys. sztuk w okresie porównawczym) oraz wzrostem sprzedaży we własnych klubach fitness […] W efekcie powyższych działań Grupa zwiększyła liczbę klubów fitness w Polsce do 257 obiektów na dzień 30 września 2025 roku. Na moment zatwierdzenia niniejszego raportu do publikacji liczba własnych klubów wynosi 266 obiektów. Poza siecią własnych obiektów sportowych klienci programu MultiSport mają dostęp do sieci obiektów partnerskich, których liczba na 30 września 2025 roku wynosiła blisko 6 tys.” – czytamy w raporcie kwartalnym.

W okresie 9 miesięcy 2025 roku przychody segmentu zagranica UE wzrosły o 27,2% r/r do 846,66 mln zł, wynik operacyjny spadł o 25,1% do 84,3 mln zł, głównie na skutek zwiększenia zatrudnienia w spółkach segmentu o 67%, co jest związane z dynamicznym rozwojem rynków bułgarskiego, czeskiego oraz słowackiego, podano. EBITDA wzrosła do 152,07 mln zł z 149,74 mln zł.

„Liczba kart na koniec września 2025 roku wyniosła 635,2 tys., co oznacza przyrost w stosunku do końca września 2024 roku o 29,1%. Wszystkie rynki odnotowały wysoki, dwucyfrowy wzrost: Słowacja – 43,1%, Czechy – 31,5%, Chorwacja – 24,3%, a Bułgaria – 19,6%. Największy nominalny przyrost liczby kart miał miejsce na rynku czeskim, gdzie baza kart w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 74,8 tys., stanowiło to ponad połowę ogólnego przyrostu kart w segmencie. Okres 9 miesięcy 2025 roku charakteryzował się bardzo dobrą dynamiką sprzedaży, baza kart aktywnych wzrosła o 15,4% w stosunku do poziomu zamknięcia 2024 roku” – czytamy dalej.

Spółka zaznaczyła też, że w związku z występowaniem hiperinflacji w Turcji i zastosowaniem MSR 29, w okresie 9 miesięcy 2025 roku odnotowano zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług o 20,3 mln zł, zwiększenie kosztów sprzedanych usług o 12,2 mln zł, zwiększenie kosztów sprzedaży o 3,0 mln zł, zwiększenie kosztów ogólnoadministracyjnych o 2,9 mln zł.

„Na koniec września 2025 roku liczba aktywnych kart wyniosła 43,7 tys., co oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do stanu z końca września 2024 roku” – podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 338,31 mln zł wobec 278,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews