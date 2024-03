Benefit Systems odnotował 439,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 138,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 540,1 mln zł wobec 212,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 827,57 mln zł wobec 444,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 774,15 mln zł w 2023 r. wobec 1 909,12 mln zł rok wcześniej.

„Wypracowany przez naszą Grupę w 2023 r. zysk netto w wysokości niemal 445 mln zł jest aż o 220% wyższy w porównaniu do wyniku odnotowanego w roku 2022, EBITDA wzrosła o 86% z 445 do 828 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) wzrósł z 213 do 540 mln zł, czyli o 154%. Przy wydatkach na inwestycje, które wzrosły mniej niż dwukrotnie (ze 155 mln do 262 mln zł), przełożyło się to na znakomitą pozycję gotówkową spółki. Na koniec czwartego kwartału 2023 r. posiadaliśmy niemal dwa razy więcej środków pieniężnych niż rok wcześniej (434 mln zł w porównaniu do 218 mln zł), co umożliwia nam dalsze wzmacnianie przewagi konkurencyjnej, rozwój oferty i realizację planów inwestycyjnych” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

„Liczba kart sportowych w Polsce wzrosła w 2023 roku o 237 tys. sztuk, a na rynkach zagranicznych powiększyła się o 64 tys. sztuk. W efekcie, na koniec 2023 roku mieliśmy łącznie ponad 1,9 mln użytkowników kart sportowych, z czego ponad 1,4 mln w Polsce i prawie 495 tys. za granicą. Dynamicznie rosła też liczba posiadaczy karnetów w naszych klubach fitness. Na koniec 2023 roku w Polsce wyniosła ona 241 tys., czyli o 59 tys. więcej niż na koniec 2022 r. Na rynkach zagranicznych liczba posiadaczy karnetów wzrosła o 1,7 tys. do 17,6 tys. na koniec 2023 r.” – czytamy dalej.

Wyniki te są pochodną zarówno wzrostu organicznego liczby użytkowników, jak i większej liczby posiadanych klubów fitness, podkreśliła spółka.

„Zgodnie z przyjętą strategią kontynuujemy bowiem wzmacnianie sieci. W Polsce na przestrzeni 2023 r. powiększyła się ona do 218 lokalizacji, czyli o 48 obiektów, z czego 7 to kluby nowo wybudowane. Za granicą otworzyliśmy 8 nowych obiektów, powiększając tym samym sieć własną do 31 klubów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że sieć naszych klubów własnych, stanowiących element segmentu Polska, po raz pierwszy w historii odnotowała pozytywny wynik operacyjny w wysokości ponad 55 mln zł, a nowo przejęte kluby również pozytywnie kontrybuowały do tego wyniku” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 348,61 mln zł wobec 141,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews