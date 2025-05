Benefit Systems odnotował 56,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 92,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 100,51 mln zł wobec 123,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 199,18 mln zł wobec 204,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 951,99 mln zł wobec 801,11 mln zł rok wcześniej.

„Przychody segmentu Polska wzrosły o 17,2% w ujęciu rok do roku [do 681,92 mln zł]. Wzrost przychodów w głównej mierze jest efektem zwiększenia liczby kart sportowych do 1 675,9 tys. sztuk na dzień bilansowy (przy 1 508,8 tys. sztuk w okresie porównawczym) oraz wzrostem sprzedaży we własnych klubach fitness” – czytamy w raporcie.

Przychody segmentu Zagranica UE w I kw. br. wzrosły o 20,5% r/r do 263,09 mln zł.

„Liczba kart na koniec pierwszego kwartału 2025 roku wyniosła 591,2 tys. co oznacza przyrost w stosunku do końca pierwszego kwartału 2024 roku o 23,0%. Wszystkie rynki odnotowały wysoki, dwucyfrowy wzrost: Słowacja – 38,2%, Chorwacja – 29,6%, Czechy – 21,1%, a Bułgaria – 17,4%. Największy nominalny przyrost liczby kart miał miejsce na rynku czeskim, gdzie baza kart zwiększyła się o 49 tys. Stanowiło to ponad 44% ogólnego przyrostu kart w segmencie” – czytamy dalej.

Przychody segmentu Turcja wyniosły 8,27 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 1,41 mln zł rok wcześniej.

„Liczba kart na koniec pierwszego kwartału 2025 roku wyniosła 22,0 tys. co oznacza dwukrotny przyrost w stosunku do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Równolegle do prowadzenia działań sprzedażowych, spółki segmentu dbały o jakość obsługi klientów MultiSport poprzez rozwijanie sieci partnerskiej oraz monitorowanie jakości współpracy z partnerami w ramach istniejącej sieci. Na koniec pierwszego kwartału 2025 roku w ramach sieci partnerskiej MultiSport funkcjonowało łącznie 2 560 placówek, a przyrost rok do roku zamknął się w liczbie 1 904 lokalizacji. Turcja jako najmłodszy z rynków intensywnie szuka nowych możliwości współpracy z placówkami aktywności sportowej zlokalizowanych również poza Stambułem” – napisano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 70,10 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 73,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews