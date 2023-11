Benefit Systems odnotowało 115,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 34,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 171,11 mln zł wobec 69,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBIDTA w III kw. br. wzrósł o 91% r/r do 243,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 693,88 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 485,42 mln zł rok wcześniej.

„Trzeci kwartał to kolejny okres, w którym notujemy rekordowe wyniki i wzrosty we wszystkich segmentach działalności, a także dalszy wzrost ARPU. Widzimy istotny potencjał dalszego rozwoju rynku fitness i chcąc go w pełni wykorzystać, dynamicznie rozwijamy sieć własnych klubów, zarówno poprzez akwizycje, jak i nowe otwarcia. Bardzo mocny bilans daje nam dużą elastyczność przy podejmowaniu tych decyzji” – skomentował członek zarządu Marcin Fojudzki, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 297,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 74,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 016,68 mln zł w porównaniu z 1 346,86 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 587,94 mln zł wobec 308,96 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży segmentu Polska wyniosły w trzecim kwartale 497,5 mln zł (+44% r/r). Liczba kart na koniec okresu w Polsce osiągnęła poziom 1 341,7 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 12 tys. sztuk w samym trzecim kwartale i 154 tys. sztuk od początku roku. Własne sieci fitness wypracowały wysoki poziom zysku operacyjnego (8,7 mln zł). Na koniec okresu w Polsce Grupa zarządzała 195 klubami fitness, a od początku roku Grupa pozyskała w wyniku akwizycji 32 nowe obiekty w największych aglomeracjach w Polsce – w okresie ostatnich 3 miesięcy było to 5 klubów Calypso Fitness, 2 kluby marki Gravitan, 2 Manufaktury Zdrowia a także 1 klub Studio Energia, a na początku 2023 roku 6 klubów Saturn Fitness i 16 klubów Calypso Fitness” – czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży Segmentu Zagranica wyniosły w III kwartale br. 196,3 mln zł (+40% r/r). Liczba kart na koniec okresu za granicą osiągnęła poziom 470 tys. sztuk, bez zmian w trakcie kwartału. Zysk operacyjny tylko w tym segmencie wzrósł do 50,5 mln zł (+226% r/r), co stanowi 30% wyniku całej Grupy.

Na koniec III kwartału gotówka netto Grupy sięgała 311 mln zł. Pod koniec września br. Benefit Systems wypłacił dywidendę w wysokości 120,3 mln zł (tj. 41 zł na akcję).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 226,11 mln zł wobec 67,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews