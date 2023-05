Benefit Systems odnotowało 52,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 65,73 mln zł wobec 19,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 129,11 mln zł wobec 74,64 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 625,31 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 401,83 mln zł rok wcześniej.

W Polsce przychody za pierwszy kwartał 2023 roku wzrosły o 49,3% w ujęciu rok do roku do 435,39 mln zł. Wzrost przychodów jest efektem zwiększenia liczby kart sportowych do 1 309 tys. szt. przy 940 tys. szt. w okresie porównawczym, czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 43,33 mln zł wobec 9,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Źródło: ISBnews