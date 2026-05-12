Benefit Systems zarekomendował przeznaczenie 330,1 mln zł z zysku netto za 2025 r. w kwocie 402,09 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 100 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część w kwocie 71,98 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy. Zarząd spółki zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 7 września oraz terminu wypłaty dywidendy na 25 września 2026 r.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews