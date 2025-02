Best i Kredyt Inkaso uzgodniły plan połączenia, który zakłada, że akcjonariuszom Kredyt Inkaso, w zamian za posiadane przez nich akcje Kredyt Inkaso, zostaną przyznane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 0,67537 (akcji Best) : 1 (akcję Kredyt Inkaso), podały spółki. Plan połączenia Best i Kredyt Inkaso zostanie przedłożony pod głosowanie w trakcie walnych zgromadzeń obu spółek, które zostaną zwołane w najbliższym czasie.

„Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję Kredyt Inkaso, uprawnieni akcjonariusze Kredyt Inkaso otrzymają 0,67537 akcji Best (akcji połączeniowych), przy czym liczba przyznanych akcji połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji uprawnieni akcjonariusze Kredyt Inkaso otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia” – czytamy w komunikacie

Zgodnie z przyjętym przez zarządy obu spółek planem, połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso do Best w zamian za akcje tej spółki. Przeniesienie majątku nastąpi z dniem wpisania do KRS połączenia obu firm. Akcje nowej emisji stanowić będą 20,5% w podwyższonym kapitale Best, podano także.

„Planowany zarząd połączonego podmiotu będzie składał się z: Krzysztofa Borusowskiego i Marka Kucnera, założycieli gdyńskiej firmy, stojących u jej sterów od ponad 20 lat jako odpowiednio prezesa i wiceprezesa, oraz Agnieszki Pakos i Mariusza Gryglickiego” – czytamy w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 353,83 mln zł w 2023 r.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews