Best odnotował 102,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom dominującej w 2024 r. wobec 50,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 174,62 mln zł wobec 134,82 mln zł rok wcześniej. Gotówkowa EBITDA wyniosła 249,3 mln zł wobec 220,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 404,57 mln zł wobec 353,83 mln zł rok wcześniej.

„Zwiększamy skalę naszego biznesu, przeznaczając znaczące środki na zakup nowych portfeli wierzytelności oraz wypracowujemy coraz atrakcyjniejsze wyniki nansowe. Mamy potencjał, by w kolejnych kwartałach utrzymać wysoką dynamikę wzrostu, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy Grupy Best” – powiedział prezes spółki Krzysztof Borusowski cytowany w raporcie.

W 2024 roku nabyliśmy portfele wierzytelności za łączną kwotę 320,9 mln zł, z tego 181,3 mln zł zainwestowaliśmy w Polsce a139,6 mln zł – we Włoszech. Na koniec 2024 roku udział włoskiego portfela wynosił 18% i wzrósł o 6 pkt proc. r/r. W całym ubiegłym roku łączne spłaty zportfeli wierzytelności należnych w całości Grupie wyniosły 465,1 mln zł, tj. o 80,2 mln zł więcej niż w 2023 r., podano w raporcie.

W 2024 roku zainwestowaliśmy w nowe portfele wierzytelności 320,9 mln zł, z tego 181,3 mln zł w Polsce i 139,6 mln zł we Włoszech. Grupa nabyła 32 nowe portfele o wartości nominalnej 1,4 mld zł, zczego na rynku polskim – 17 portfeli (wartość nominalna – 0,7 mld zł), a na rynku włoskim – 15 portfeli (wartość nominalna – 0,7 mld zł), podano także.

„W roku 2024 byliśmy również szczególnie aktywni i efektywni na rynku obligacji – 4 zeszłoroczne emisje przyniosły pozyskanie nansowania o wartości 237 mln zł, co daje najwyższy wynik od dekady. Zadłużenie netto Grupy na koniec 2024 roku wyniosło 742 mln zł, przy wskaźniku zadłużenia netto do kapitałów własnych kształtującym się na bezpiecznym poziomie 0,83, zbliżonym do poziomu sprzed roku.Z kolei rozpoczęte jeszcze w 2023 roku inwestycje w rozwój procesów i technologii, w roku 2024 nabrały tempa w ramach transformacji cyfrowej wdrażanej w całej Grupie. Działania te zaczynają już procentować zwiększeniem efektywności operacyjnej, co jest dla nas szczególnie istotne wobec planów, z którymi wkroczyliśmy w rok 2025” – stwierdził Borusowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 102,73 mln zł w 2024 r. wobec 50,39 mln zł rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 353,83 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews