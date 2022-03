Best uplasował w ofercie publicznej 5-letnie obligacje serii W3 o łącznej wartości ok. 10,5 mln zł, podała spółka. Papiery trafią do ok. 296 inwestorów.

„Inwazja Rosji na Ukrainę ma przełożenie na rynki finansowe. Wybuch wojny nastąpił w momencie trwania zapisów na obligacje serii W3 i negatywnie wpłynął na nastroje inwestorów. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie odstąpić od przeprowadzenia oferty. Jednak, mimo niesprzyjających warunków, prawie 300 inwestorów zdecydowało się zainwestować w obligacje Best. Zdecydowana większość zapisów została złożona przy tym w dwóch ostatnich dniach subskrypcji, co odbieramy jako potwierdzenie, że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny i bezpieczny partner także w niepewnych czasach. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie” – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Oferta obejmowała 300 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Zapisy były przyjmowane od 18 lutego do 3 marca br.

Obligacje serii W3 to 5-letnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4 pkt proc. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie zatem 7,59% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi 7 marca 2027 r., podano także w materiale.

W lutym Best informował, że ramach przyjętego wcześniej programu wyemituje do 300 000 niezabezpieczonych obligacji serii W3 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews