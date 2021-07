Best przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej 10,67 mln zł, podała spółka. Spółka zaoferowała 250 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł.

Subskrypcję prowadzono od 8 lipca do 20 lipca 2021 r.

„Emitent przydzielił 311 inwestorom 106 677 sztuk obligacji. emitent nie dokonał redukcji zapisów. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość była równa wartości nominalnej obligacji i wynosiła 100 zł. […] Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 10 667 700 zł” – czytamy w komunikacie.

Obligacje serii W1 to papiery dłużne o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,4% w skali roku. Przewidywany dzień emisji przypada na 6 sierpnia (wówczas obligacje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów), natomiast odsetki będą naliczane już od dnia przydziału, tj. 23 lipca, i wypłacane inwestorom co trzy miesiące.

„Emisja obligacji serii W1 była pierwszą skierowaną do inwestorów indywidualnych, jaką zdecydowaliśmy się przeprowadzić po ponad 3-letniej przerwie. Miała ona charakter sondujący. Oferta przypadła na okres wakacyjny – domy maklerskie oferujące nasze obligacje informowały o ograniczonej dostępności klientów. Daje się też odczuć niepewność związaną z sytuacją ogólnogospdarczą, która bezpośrednio przekłada się na rynki finansowe. Planujemy powrócić z nową ofertą jesienią. Liczę, że naszymi obligacjami ponownie zainteresują się m.in. posiadacze papierów dłużnych Best serii R2 i R3, które wykupimy w sierpniu i we wrześniu” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Publiczna oferta obligacji serii W1 była pierwszą przeprowadzaną przez Best w ramach nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

„Best planuje, że wszystkie obligacje oferowane w ramach programu będą sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Przewidywanym pierwszym dniem notowań obligacji serii W1 jest 12 sierpnia br.” – czytamy dalej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews