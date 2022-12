Best przydzielił inwestorom 135 287 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 13 528 700 zł, podała spółka. Subskrypcją objętych było 200 tys. sztuk obligacji. W styczniu 2023 r. obligacje serii Z1 trafią do obrotu na rynku Catalyst.

„Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, w tym konkurencję ze strony innych emitentów korporacyjnych oraz rosnącą detaliczną ofertę obligacji emitowanych przez podmioty publiczne, uznajemy wyniki subskrypcji za obiecujące. Oferta obligacji serii Z1 jest częścią nowego publicznego programu emisji obligacji Best S.A., w ramach którego możemy wyemitować papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji adresowanych do inwestorów indywidualnych, odpowiadając na popyt i wnosząc wkład w odbudowę potencjału rynku. Będziemy z uwagą obserwować sytuację i niewykluczone, że w perspektywie najbliższych miesięcy zdecydujemy się na przeprowadzenie kolejnej emisji” – powiedział wiceprezes Marek Kucner, cytowany w komunikacie.

Subskrypcję prowadzono w dniach od 2 grudnia 2022 r. (włącznie) do 16 grudnia 2022 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 452 inwestorów na 135 287 sztuk obligacji, wskazano również.

Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z1 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę 4,5%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 20 grudnia 2026 r., przypomniano.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 339,07 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews