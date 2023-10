Best przydzielił 509 inwestorom 190 821 obligacji serii Z5 o łącznej wartości nominalnej 19,08 mln zł, podała spółka. Subskrybcją objęte było 500 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

„Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji (tj. 99,4 zł od 3 do 6 października 2023 r., 99,7 zł od 7 do 10 października 2023 r., 100 zł od 11 do 16 października 2023 r.)” – czytamy w komunikacie.

Oferta obligacji serii Z5 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.

