Best przygotowuje się do nowych emisji obligacji i oczekuje tendencji spadkowej w zakresie wycen pakietów wierzytelności, oferowanych na rynku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„Z nadzieją patrzymy na ożywienie na rynku obligacji. Inwestorzy zaczynają szukać papierów, które są w stanie przynieść jakikolwiek yield, a nasze papiery pod względem jakości mają swoje miejsce na rynku i wielu indywidualnych inwestorów – szczególnie tych większych – pyta, kiedy wrócimy na rynek obligacji. Mogę tylko powiedzieć, że myślimy o tym i pracujemy” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, podczas wideokonferencji z analitykami.

„Best zawsze chwalił się tym, że potrafił dotrzeć do inwestorów indywidualnych i z tego inwestora na pewno nie chcemy rezygnować. Nawet okazjonalne kontakty z tymi inwestorami wskazują na oczekiwania. Nie chcę natomiast wyłączać absolutnie grupy inwestorów instytucjonalnych, którzy też z nami zawsze byli” – podkreślił.

Spółka podała w prezentacji, że od 2010 r. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,04 mld zł, z czego 695 mln zł zostało już spłacone (w tym 175 mln zł w 2020 r.).

„Ten rok był pod względem spłat rekordowym rokiem w naszej historii, bo spłacamy ponad 200 mln zł i większość z tych spłat jest już dokonana, niektóre nawet przed czasem. W tym roku został nam w IV kwartale mały element – 34 mln zł, z tym, że to jest emisja eurowa, przeliczona na złotówki” – wyjaśnił prezes.

„Patrząc na to, co posiadamy w kasie, mogę spokojnie powiedzieć, że rok jest niejako ‚załatwiony’. Kolejne kwartały znowu układają się bardzo ładnie – I kwartał 2021 roku – 30 mln zł do spłaty, II kwartał – 21,5 mln zł i mamy pik w III kwartale – 90 mln zł. Potem kwartał przerwy i rok 2022 jest już rokiem zdecydowanie łagodniejszym pod względem spłat, dlatego, że poziom nie przekracza nawet 150 mln zł. I to by była końcówka obligacji, które mamy na księgach. Oczywiście są kredyty bankowe, ale one na bieżąco są obsługiwane” – zaznaczył prezes.

Best podał, że zobowiązania finansowe grupy na koniec czerwca br. obejmowały: 388,3 mln zł – obligacje, 187 mln zł – kredyty bankowe, 27 mln zł – pożyczki od zarządu, 9,8 mln zł – leasing.

Wskaźnika zadłużenia (dług netto/kapitał własny) wyniósł 1% na koniec czerwca.

W I połowie br. Best nabył nowe pakiety wierzytelności za kwotę 1,5 mln zł. Jak poinformował prezes, spółka zamierza dokonywać większych inwestycji w portfele w przyszłym i kolejnym roku.

„To, że tak performujemy w tym okresie wynika z tego, że w tym szczytowym ‚getbackowym’ okresie 2017-2018 potrafiliśmy znaleźć na rynku mimo wszystko takie transakcje, które gwarantują nam dobre zwroty. Nie musimy kupować po to, żeby zasypywać jakieś dziury, bo tych dziur nie mamy. Kupujemy tak, żebyśmy zawsze mogli spłacić nasze zobowiązania. Na nowe transakcje przygotowujemy nowe finansowanie z bankami. Tutaj mówimy też o rynku obligacji, na który też się wybieramy. Kiedy? To będzie zależało od jakości oferowanych portfeli” – powiedział Borusowski.

Jak wskazał, najlepszym momentem do zakupów jest okres, w którym gospodarka odbija się i zaczyna ponownie rosnąć.

„Banki czyszczą swoje bilanse, dlatego, że widzą dobrą perspektywę pod nową produkcję kredytową, natomiast my wtedy możemy kupować po lepszych cenach. Na taki moment czekamy. Kierunkowo chcielibyśmy w kolejnych latach 2021-2022-2023 odzyskać poziom, na którym zakończyliśmy inwestowanie w 2017-2018. Cała nasza infrastruktura przygotowana jest na zwiększenie skali i w pewnym momencie będziemy chcieli skorzystać z tego” – podkreślił prezes.

Jak dodał wiceprezes Marek Kucner, Best oczekuje tendencji spadkowej w zakresie wycen pakietów wierzytelności, oferowanych na rynku.

„Nasz zespół transakcyjny działa pełną parą. Mamy teraz taki moment, gdzie cierpliwość będzie popłacała w przyszłości, bo tendencja cenowa powinna jednak być w dół. My jesteśmy w trakcie przygotowywania finansowania, mamy już dziś środki, które moglibyśmy przeznaczyć na zakup portfeli […] ale jeszcze się wstrzymujemy” – powiedział Kucner.

W I półroczu 2020 r. łączne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności sięgnęły 182,5 mln zł, co oznacza wzrost o 29% r/r, z czego spłaty należne Grupy Best wyniosły 164,4 mln zł (+33% r/r).

Zarząd poinformował, że dotychczas nie zaobserwował istotnych odchyleń w spłatach wierzytelności, natomiast w przypadku przedłużania się pandemii i skutków związanych z nią ograniczeń, widzi możliwość obniżenia się poziomu spłat z wierzytelności ze względu na wzrost bezrobocia, co może skutkować negatywnym przeszacowaniem wartości posiadanych wierzytelności. Łączny efekt negatywnych przeszacowań w I półroczu br. wyniósł 16,4 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews