Best przydzielił inwestorom 100 000sztuk obligacji serii AE1 o wartości nominalnej 1000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.

„Zgodnie z zapowiedziami, po okresie porządkowania naszej Grupy po połączeniu z Kredyt Inkaso, zamierzamy skoncentrować wysiłki na dalszym zwiększaniu skali naszej działalności i inwestycjach w nowe portfele wierzytelności, na wszystkich czterech rynkach, na których jesteśmy aktywnie obecni. Kilka znaczących transakcji planujemy sfinalizować jeszcze w czwartym kwartale tego roku. Obligacje pozostają jednym z głównych źródeł finansowania naszych inwestycji. Chcemy być stale obecni na rynku obligacji, oferując inwestorom – zarówno kwalifikowanym, jak i detalicznym – możliwość regularnego nabywania papierów dłużnych sprawdzonego i wiarygodnego emitenta. Chcemy tym samym zapewnić naszej Grupie adekwatne do skali działalności finansowanie” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Obligacje przydzielono 36 inwestorom (w tym subfunduszom). Zakończona emisja przyniosła nadsubskrypcję na poziomie 14,3%.

Oferta obligacji serii AE1 to pierwsza emisja przeprowadzona w ramach ustanowionego w październiku programu emisji obligacji,

którego łączna wartość sięga 1 mld zł, a także największa jak dotychczas pojedyncza emisja obligacji w historii spółki.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 404,57 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews