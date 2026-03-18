Best zwiększył wartość emisji obligacji serii AF1 z wyjściowego poziomu 90 mln zł do ponad 134 mln zł, przy łącznym popycie ponad 193,5 mln zł, podała spółka. Obligacje przydzielono wstępnie 1599 inwestorom, a marża została ustalona na poziomie 3,2 pkt. proc. ponad stawkę WIBOR 3M.

Subskrypcja trwała od 3 do 16 marca, a dzień emisji został wyznaczony na 24 marca br. Składając zapisy, inwestorzy wskazywali jednocześnie akceptowalną minimalną marżę (ponad stawkę WIBOR) z przedziału od 3,1 do 3,5 pkt proc. Na tej podstawie Best zdecydował o przydziale obligacji o łącznej wartości 134,2 mln zł, podano.

„Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami Best pozwala nam pozyskać na korzystnych warunkach środki znacząco wyższe niż pierwotnie zakładane 90 mln zł. Warte uwagi jest duże zainteresowanie ze strony instytucji, które obejmą sporą część emisji. Co ważne – tak dobry rezultat został osiągnięty w bardzo trudnym czasie. Odbieramy to jako wyraz zaufania inwestorów do Best jako wiarygodnego emitenta oraz uznania dla rosnącej skali naszej działalności. Tak jak zapowiadaliśmy, publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów, będą jednym z istotnych źródeł finansowania naszego dalszego rozwoju” – powiedział wiceprezes Marek Kucner, cytowany w komunikacie.

Spółka przewiduje, że wprowadzenie obligacji serii AF1 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst nastąpi w kwietniu br.

Publiczna oferta obligacji serii AF1 jest pierwszą realizowaną przez Best w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł, prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na początku lutego br. Spółka zaoferowała obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 90 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do maksymalnie 140 mln zł, przypomniano.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę był Michael / Ström Dom Maklersk. Zapisy na obligacje Best były ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Noble Securities.

Wcześniej spółka informowała, że wpływy z emisji obligacji Best zamierza przeznaczyć na finansowanie dalszego rozwoju grupy, w szczególności na inwestycje w portfele wierzytelności. W ostatnim kwartale minionego roku nakłady grupy na portfele wierzytelności osiągnęły rekordowy poziom blisko 370 mln zł, a w całym 2025 roku wyniosły niemal 590 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 404,57 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews