Beta ETF udostępni nowy fundusz w ofercie – Beta ETF Dywidenda Plus, który będzie pierwszym w rodzinie Beta ETF funduszem, który docelowo będzie wypłacał dywidendy kwartalnie, podał Beta ETF.

„Do rodziny funduszy pasywnych Beta ETF dołącza właśnie nowy i gorąco wyczekiwany przez rynek produkt: Beta ETF Dywidenda Plus. W dniu 18 czerwca 2025 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na utworzenie funduszu. […] Beta ETF Dywidenda Plus będzie pierwszym w rodzinie Beta ETF funduszem, który docelowo będzie wypłacał dywidendy kwartalnie, co czyni go wyjątkowym rozwiązaniem dla inwestorów na polskim rynku. Fundusz będzie naśladował indeks WIGdivplus, który jest publikowany od 3 lutego 2025 roku. Indeks ten uwzględnia spółki z indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, które dokonywały wypłaty dywidendy za ostatnie 3 lata lub w 4 z ostatnich 5 lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2%” – czytamy w komunikacie.

Pakiety akcji (udziały) spółek wchodzących w skład portfela Indeksu WIGdivplus po rewizji rocznej wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie dodatkowo skorygowane stopą dywidendy, podano także.

„Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad wprowadzeniem do naszej oferty dwóch najbardziej, jak dotychczas, wyczekiwanych przez rynek ETFów a więc ETFa wypłacającego regularnie dywidendę oraz ETFa na kryptowalutę Bitcoin, które już wkrótce zadebiutują oficjalnie na dużym parkiecie GPW w Warszawie. Beta ETF Dywidenda Plus to także odpowiedź na potrzeby inwestorów indywidualnych – prawie 2 000 osób wzięło udział w konsultacjach rynkowych, wskazując preferencje, które zostały bezpośrednio uwzględnione przy tworzeniu indeksu oraz konstrukcji funduszu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich wkład i zaangażowanie. Szczególne podziękowania kierujemy również do GPW Benchmark, które wykazało się wyjątkową sprawnością i efektywnością w procesie powoływania nowego indeksu, umożliwiając tym samym realizację tego innowacyjnego projektu w tak krótkim czasie” – powiedział prezes Beta TFI oraz zarządzający aktywami funduszy w AgioFunds TFI Kazimierz Szpak, cytowany w komunikacie.

Z uwagi na potrzebę zakumulowania dywidend w okresie do 30 czerwca 2026 roku, opłata za zarządzanie wyniesie 0%. Wszystkie inne koszty funduszu będą pokrywane powyżej poziomu 0,5% w skali roku. Od 30 czerwca 2026 roku, opłata za zarządzanie wyniesie 0,5%, a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu – np. przy aktywach rzędu 100 mln zł, wyniosą one około 0,2% rocznie, jednakże bez względu na wielkość zgromadzonych aktywów nie będą większe niż 0,4%, gdyż powyżej tego poziomu będą pokrywane, dodał.

„Rozpoczynamy intensywny okres przygotowania funduszu do wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Serdecznie zapraszamy inwestorów do śledzenia naszych oficjalnych komunikatów oraz, im bliżej debiutu, do materiałów edukacyjnych i marketingowych związanych z nowym funduszem. Zachęcamy również domy maklerskie do współpracy celem rzetelnego pokrycia analitycznego nowego Beta ETF tworzącego nowy wymiar inwestowania dywidendowego w Polsce. Mamy nadzieję, że Beta ETF Dywidenda Plus stanie się nowym silnikiem napędowym całej linii Beta ETF, przyczyniając się do dalszego wzrostu obrotów, liczby transakcji i wartości aktywów – wszystko wskazuje na to, że rok 2025 będzie dla nas kolejnym rekordowym rokiem” – ocenił zarządzający aktywami funduszy Beta ETF w AgioFunds TFI Mateusz Mucha.

Beta ETF to marka funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy Beta TFI (wcześniej Beta Securities Poland) i AgioFunds TFI.

Źródło: ISBnews