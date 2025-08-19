BETA TFI szykuje do wprowadzenia do obrotu na GPW fundusz Bitcoinowy, mWiG-40TR lewarowany i mWiG-40TR short, a w przyszłym chce dodać do oferty kolejne dwa produkty, poinformował ISBnews prezes BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI Kazimierz Szpak. Spodziewa się osiągnięcia 1,5 mld zł aktywów w I półroczu.

„W pierwszej kolejności, zadebiutuje BETA Bitcoin, czyli fundusz ETF na popularną kryptowalutę. To właściwie jest przesądzone. Dostał zgodę regulatora, wszystko jest zarejestrowane. Pozostaje tylko kwestia momentu wyboru właściwego dnia debiutu i formalności z tym związane. Nie chcieliśmy kanibalizować debiutu Dywidenda Plus, więc debiut Bitcoin ETF może być w połowie września” – powiedział ISBnews Szpak.

W poniedziałek na GPW zadebiutował BETA ETF Dywidenda Plus – pierwszy w Polsce fundusz ETF wypłacający kwartalnie dochody uczestnikom.

W kwestii dalszych planów BETA TFI wskazał, że firma jest obecnie na etapie przeglądania wniosków przez KNF dla dwóch kolejnych funduszy mWiG-40TR lewarowany i mWiG-40TR short.

„Proces jest dosyć zaawansowany. Z tego, co widzimy, rynek również jest mocno zainteresowany tego rodzaju produktami, ponieważ w odróżnieniu od WIG20, indeks mWiG40 nie ma płynnego rynku futures, więc dla inwestowania na krótko w mWiG właściwie nie ma alternatywy. Obydwa fundusze powinny jednocześnie zadebiutować na GPW pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Chcielibyśmy w przyszłym roku dołączyć do oferty dodatkowe dwa fundusze. W tym momencie nie mamy jeszcze gotowej koncepcji. Dużo będzie zależało od tego, co się wydarzy z funduszem dywidendowym, ale jest dużo zapytań od inwestorów, że byłoby wskazane zrobić taki fundusz, niewypłacający dywidend, ale oparty na ten sam indeks co Dywidenda Plus. A więc akumulujący dywidendy i replikujący ten sam indeks. Koncepcja jest sensowna, więc nie mówię nie. Natomiast póki co zobaczymy jak poradzi sobie Dywidenda Plus wypłacający dywidendy, który zadebiutował w poniedziałek 18 sierpnia na GPW” – zaznaczył prezes.

Pod koniec czerwca stan aktywów funduszy BETA ETF przekroczył poziom 1 mld zł.

„Zaczęliśmy obserwować naturalny, wykładniczy wzrost naszych aktywów i przekroczyliśmy ten ważny poziom. Zakładam, że 1,5 mld zł aktywów raczej się wydarzy w pierwszej połowie przyszłego roku. Inwestorzy indywidualni to nadal największa i najważniejsza grupa, ale notowane fundusze osiągają już taką skalę i wskaźniki, które sprawiają że inwestorzy instytucjonalni powinni zacząć bardziej interesować się naszą ofertą” – stwierdził Szpak.

BETA ETF jest marką funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA Securities Poland (dziś BETA TFI) i AgioFunds TFI. Podaje, że jest wiodącym na polskim rynku dostawcą funduszy ETF.

Źródło: ISBnews