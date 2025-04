BETA TFI osiągnął 900 mln zł aktywów zgromadzonych w funduszach BETA ETF, poinformował prezes BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI Kazimierz Szpak. Kontynuuje prace nad czterema nowymi instrumentami: BETA ETF Bitcoin, BETA ETF Dywidenda Plus, BETA ETF mWIG40lev i BETA ETF mWIG40short.

„Rosnące wciąż zainteresowanie a jednocześnie zaufanie inwestorów do funduszy oferowanych przez BETA ETF sprawiły, że w I kw. 2025 osiągnęliśmy poziom 900 mln zł aktywów zgromadzonych w naszych funduszach. Jest to wyraźny sygnał na to, że trend rosnącej popularności ETFów w Polsce się utrwala. Doceniamy ogromnie działania promocyjne wprowadzone przez GPW oraz domy i biura maklerskie. To wszystko sprzyja rozwojowi ETF-ów na polskim rynku inwestycyjnym i mamy ogromną nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany” – powiedział Szpak, cytowany w komunikacie.

Firma kontynuuje prace nad czterema nowymi BETA ETF-ami, dodał.

„Będą to BETA ETF Bitcoin, BETA ETF Dywidenda Plus, BETA ETF mWIG40lev i BETA ETF mWIG40short. Mam ogromną nadzieję, że już za chwilę a więc w II kw. będziemy mogli powitać oficjalnie w naszej ofercie nowe rozwiązania produktowe, które jak wiem są przez rynek mocno wyczekiwane” – wymienił prezes.

BETA ETF jest marką funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA Securities Poland SA i AgioFunds TFI. Podaje, że jest wiodącym na polskim rynku dostawcą funduszy ETF.

Źródło: ISBnews