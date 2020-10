Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określil dla Banku Pekao docelowy minimalny skonsolidowany poziom MREL odpowiadający 12,88% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 19,04% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE), podał bank. Docelowy minimalny poziom MREL określony dla banku na podstawie danych jednostkowych na ten sam dzień wynosi 12,23% TLOF, co odpowiada 19,02% TRE. Powyższe poziomy będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym.

„Na poziomie skonsolidowanym, na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 10,25%, 11,56% i 12,88%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 15,16%, 17,10% i 19,04%” – czytamy w komunikacie.

„Na poziomie jednostkowym, na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 9,74%, 10,99% oraz 12,23%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 15,14%, 17,08% oraz 19,02%” – czytamy także.

Jak podano, według stanu na 30 czerwca 2020 roku bank spełnia docelowy minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na poziomie jednostkowym, natomiast na poziomie skonsolidowanym bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na dzień 31 grudnia 2022 roku.

W grudniu 2019 r. BFG określił dla Banku Pekao na poziomie skonsolidowanym wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) odpowiadającą 14,325% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowi 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE).

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews