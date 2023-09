W procesie sprzedaży VeloBanku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) wpłynęły niewiążące oferty, podał Fundusz. Oferty można składać do końca września.

„Po rozpoczęciu procesu sprzedaży VeloBank S.A. 30 czerwca 2023 roku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał niewiążące oferty i jest w trakcie ich oceny, co kończy pierwszą rundę procesu sprzedaży. Kolejny etap procesu rozpocznie się zgodnie z harmonogramem, a wybrani inwestorzy zostaną zaproszeni do udziału w rundzie drugiej” – czytamy w komunikacie.

Jednym z zainteresowanych zakupem VeloBanku miał być – według wcześniejszych ustaleń Business Insider Polska – MS Galleon, wehikuł finansowy kontrolowany przez Michała Sołowowa. Nabyciem VeloBanku mają być zainteresowane są co najmniej trzy duże amerykańskie fundusze inwestycyjne, takie jak Cerberus, JC Flowers czy Warburg Pincus. Według portalu, być może do walki włączy się także grupa bankowa działająca już w Polsce.

Z ogólnego ogłoszenia, jakie zamieścił 30 czerwca br. BFG, wynika, że przedmiotem sprzedaży jest nie tylko 51-proc. pakiet akcji w posiadaniu funduszu, ale także akcje posiadane przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce, które są zrzeszone w Systemie Ochrony Banku Komercyjnych (SOBK). Posiadają w sumie 49% walorów banku.

Proces sprzedaży Velo Banku jest dwuetapowy. Zbliża się finał pierwszej części, w czasie której potencjalni inwestorzy zostaną zaproszeni do sporządzenia i złożenia pisemnej, niewiążącej oferty wstępnej. Drugi etap to wybór najbardziej preferowanych inwestorów, których BFG zaprosi już do złożenia ostatecznej oferty. Nowy właściciel VeloBanku powinien być znany do końca marca przyszłego roku.

VeloBank jest bankiem, który powstał w wyniku procedury resolution Getin Noble Banku. Jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: ISBnews