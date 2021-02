Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obecnie nie planuje emisji obligacji, finansujących programy pomocowe, poinformował członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

„Będziemy kontynuować to, co robiliśmy do tej pory. Nie jestem pewien, czy jeszcze będziemy brali udział w emisji obligacji, po to, żeby sfinansować pomocowe aktywności i tarcze antykryzysowe. Na razie nie ma takich planów” – powiedział Cieszyński w trakcie na webinaru pt. „Wyzwania 2021 – Rola banków i instytucji pomocowych w odbudowie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej post-COVID.

Pod koniec stycznia BGK poinformował, że na luty 2021 r. nie są planowane przetargi sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews