Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje serii FPC0229 o łącznej wartości nominalnej 10,06 mln zł, serii FPC0231 za 135 mln zł, serii FPC0332 za 132,5 mln zł oraz serii FPC0235 o wartości 477,04 mln zł, podał bank.

BGK sprzedał dziś wcześniej obligacje serii FPC0229 za 252,03 mln zł, serii FPC0231 za 146 mln zł, serii FPC0332 za 809 mln zł oraz serii FPC0235 za 2 187 mln zł. Łączna wartość nominalna sprzedanych papierów wyniosła 3,39 mld zł. Popyt na obligacje wyniósł łącznie 6,35 mld zł.

Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews