Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Orlen Termika na dofinansowanie budowy układów kondensacji spalin z pompami ciepła w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, podał bank. Pożyczka do kwoty 762,5 mln zł pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Realizacja inwestycji stanowi kamień milowy w drodze do transformacji energetycznej Warszawy, podkreślono.

Dzięki preferencyjnej pożyczce sfinansowana zostanie budowa największego w Europie układu kondensacji spalin wraz z systemem pomp ciepła. Technologia ta pozwoli odzyskać niemal 145 MWt mocy cieplnej ze spalin powstających w procesie produkcji energii w istniejących urządzeniach wytwórczych w Elektrociepłowni Żerań: bloku gazowo-parowym oraz kotle gazowym i przekazanie jej do systemu ciepłowniczego. Ilość powstałej w ten sposób energii umożliwi ogrzanie ponad 46 tysięcy mieszkań, podano w komunikacie.

„Transformacja w stronę zeroemisyjnej przyszłości to jeden z filarów długofalowej strategii Banku Gospodarstwa Krajowego. Z kolei transformacja sektora energetycznego, a zwłaszcza ciepłownictwa, jest jednym z największych wyzwań polskiej gospodarki, które wymaga ambitnych planów i innowacyjnych rozwiązań. Ich realizację wspomagają środki z Krajowego Planu Odbudowy, czego przykładem jest dzisiejsza umowa. Inwestycja objęta dzisiejszym finansowaniem wyznacza nowy standard na drodze zrównoważonego rozwoju, udowadniając jednocześnie, że możliwe jest pogodzenie wysokich standardów środowiskowych ze stabilnością konwencjonalnych źródeł energii” – powiedziała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła, cytowana w materiale.

„Dofinansowanie BGK otwiera drogę do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w historii Termiki, będącej częścią szerszego planu dekarbonizacji naszych zakładów. Dzięki pompom ciepła wykorzystamy energię, która dotychczas bezpowrotnie trafiała do atmosfery, i jednocześnie zmniejszamy wpływ pracy elektrociepłowni na środowisko. To rozwiązanie pozwala nam produkować ciepło w sposób bardziej efektywny, a energia, która dotychczas się marnowała, będzie teraz służyć mieszkańcom. To też kierunek do utrzymania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, a nowa instalacja wraz z już istniejącymi, takimi jak kocioł biomasowy wraz z układem kondensacji spalin, będą stanowić podstawę produkcji ciepła systemowego, które docelowo będzie zasilane tylko z ciepła OZE oraz odpadowego” – wskazał prezes Orlen Termika Andrzej Gajewski.

Odzysk ciepła ze spalin to rozwiązanie, które pozwala zagospodarować energię wcześniej uznawaną za odpadową. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie większej ilości ciepła do odbiorców bez konieczności zwiększania produkcji, co przekłada się na bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami. Podobne rozwiązanie, oparte na odzysku ciepła ze spalin, powstało w ubiegłym roku na kotle biomasowym w Elektrociepłowni Siekierki, gdzie spółka uzyskuje ponad 20 MWt mocy cieplnej pierwotnie traconej do atmosfery.

Realizacja projektu doprowadzi tym samym do redukcji w skali roku:

• zużycia węgla średnio o 34 tys. ton (spadek o niemal 16%),

• zużycia gazu ziemnego o 33 mln m3 (ponad 5,5% mniejsze zużycie gazu),

• emisji CO2 o ok. 137 tys. ton (spadek emisji CO2 o ponad 8%), podkreślono.

Proces zakupowy, w którym wyłoniony zostanie wykonawca tej inwestycji, rozpoczął się 13 października 2025 roku, a w pierwszym etapie postępowania wpłynęło 6 ofert. W drugim etapie postępowania odbędą się rozmowy techniczne, a podczas trzeciego – analizie zostaną poddane oferty handlowe dla wariantu wypracowanego podczas dialogu technicznego, przypomniano w komunikacie.

„Projekt realizowany będzie w latach 2026-2029. Inwestycja jest przedsięwzięciem strategicznym i ważną częścią największego w historii warszawskich elektrociepłowni planu modernizacji Elektrociepłowni Żerań. Jego realizacja rozpoczęła się już w 2021 roku, kiedy uruchomiono blok gazowo-parowy oraz dwie szczytowe kotłownie gazowe. Orlen Termika we współpracy z warszawskim MPWiK ma w planach również budowę pomp ciepła z odzyskiem energii ze ścieków. Celem Termiki jest całkowite odejście od spalania węgla do 2035 roku i wycofanie z użytkowania wszystkich jednostek produkcyjnych zasilanych tym paliwem” – zakończono.

