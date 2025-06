Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainwestował 25 mln euro we francuski fundusz Eiffel Transition Infrastructure, który wspiera projekty infrastrukturalne w obszarze energetyki odnawialnej w krajach Unii Europejskiej, podał Bank. Środki trafią do firm działających w obszarze odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Jednym z głównych inwestorów w tym funduszu jest Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Kwota inwestycji BGK wyniosła 25 mln euro, a środki zostaną przeznaczone na rozwój projektów w Polsce, na wczesnym etapie ich realizacji. Dotychczas fundusz Eiffel Transition Infrastructure zainwestował w polskie przedsięwzięcia łącznie 65 mln euro, w tym m.in. wsparł rozwój firmy Optima Wind na terenie Polski oraz ekspansję firmy R.Power na rynki zagraniczne.

„Polska gospodarka potrzebuje nowych inwestycji, aby podnosić swoją konkurencyjność. Jednym z kluczowych obszarów jest struktura naszego miksu energetycznego, która obniża konkurencyjność polskiej gospodarki. Aby zmienić tę strukturę, niezbędne są znaczące inwestycje w czystą energię. Rolą BGK jako banku rozwoju jest wypełnianie luki na rynku inwestycji, co mocno zaznaczyliśmy w nowej strategii banku na lata 2025-2030. Zaangażowanie BKG w fundusz Eiffel Transition Infrastructure, który wnosi na polski rynek tzw. smart money, przełoży się nie tylko na kolejne megawaty energii odnawialnej, ale też pogłębienie naszego lokalnego know-how w obszarze zarządzania funduszami infrastrukturalnymi” – powiedział członek zarządu BGK Jarosław Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Finansowanie udzielane przez Eiffel Transition Infrastructure daje możliwość rozwoju projektom z sektora energetyki odnawialnej w początkowych fazach realizacji. W Polsce działa jeszcze niewiele zespołów zarządzających funduszami infrastrukturalnymi, które mogłyby wspierać projekty związane z transformacją energetyczną. Dlatego wsparcie doświadczonego, międzynarodowego zespołu Eiffel jest wartością dodaną tej inwestycji. Zespół zarządzający Eiffel przyczyni się do ograniczenia ryzyk charakterystycznych dla tego typu inwestycji, wskazano w materiale.

„Z dumą witamy BGK jako ważnego partnera w naszym funduszu Eiffel Transition Infrastructure. To zobowiązanie stanowi istotny kamień milowy w naszej misji przyspieszenia transformacji energetycznej w Europie. Byliśmy wśród pierwszych funduszy inwestujących w polski sektor energii odnawialnej, a dzięki wsparciu BGK będziemy zwiększać możliwości w zakresie zielonej energii w kraju. To partnerstwo odzwierciedla nasze wspólne ambicje, aby napędzać istotne inwestycje w czystą infrastrukturę i wspierać drogę Polski do transformacji i niezależności energetycznej” – dodał CEO Eiffel Investment Group Fabrice Dumonteil.

Eiffel Investment Group zarządza aktywami o wartości ok. 7 mld euro (stan na 31 grudnia 2024, wliczając niewykorzystane zobowiązania). Baza inwestorów Eiffel Investment Group składa się z dużych inwestorów instytucjonalnych (firm ubezpieczeniowych, ubezpieczycieli wzajemnych, funduszy emerytalnych, banków, biur rodzinnych, inwestorów publicznych itp.), a także inwestorów detalicznych za pośrednictwem dystrybucji pośredniej.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews