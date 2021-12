Bio Planet zakończyło sukcesem ofertę publiczną akcji. Całkowita wartość oferty Bio Planet łącznie przekroczyła 9,8 mln zł, z czego 5,6 mln zł trafi do spółki, a pozostała kwota do akcjonariusza Organic Farma Zdrowia, podała spółka. Bio Planet planuje debiut na głównym rynku GPW jeszcze w tym roku, podano także.

„Spółka będąca liderem krajowego rynku dostawców żywności ekologicznej w Polsce przydzieliła wszystkie oferowane 200 tys. akcji nowej emisji pozyskując od inwestorów 5,6 mln zł. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych i branżowych – znaczny pakiet akcji objęła firma GK4 Food Sp. z o.o. kontrolowana pośrednio przez Grzegorza Krychowiaka, 86-krotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej będąca jednocześnie właścicielem marki żywności ekologicznej BioGol” – czytamy w komunikacie.

W ramach oferty publicznej inwestorzy mogli nabyć do 902 tys. akcji, z czego 200 tys. akcji stanowiły akcje nowej emisji serii D. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 28 zł. Biorąc pod uwagę cele finansowe stawiane przed emisją spółka zrealizowała swoje założenia, podkreślono.

„Wszystkie nowo wyemitowane przez nas akcje zostały nabyte przez inwestorów. Co więcej część swojego pakietu sprzedał także nasz akcjonariusz. Cieszy nas fakt, że akcje trafiły głównie do inwestorów indywidualnych oraz do nowego istotnego inwestora. Zwiększy to naszą atrakcyjność na rynku regulowanym i poprawi free float naszych akcji. Obserwujemy z optymizmem zwiększenie naszej rozpoznawalności na rynku kapitałowym. Bio Planet to marka od lat bardzo dobrze znana na rynku żywności ekologicznej. Teraz mogliśmy pokazać się inwestorom giełdowym i to z bardzo dobrej strony. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ofercie” – skomentował prezes Sylwester Strużyna, cytowany w komunikacie.

Środki pozyskane przez Bio Planet zostaną przeznaczone na jeden z głównych celów strategicznych – budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania, która ma doprowadzić do potrojenia dotychczasowych mocy przerobowych do roku 2024. Spółka szacuje łączną wartość inwestycji w zakłady konfekcjonowania na 33,3 mln zł. Inwestycja oraz związana z nią automatyzacja konfekcjonowania paczkowanego asortymentu pozwoli spółce na: obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania, wzrost jakości paczkowania oraz zwiększenie całkowitych możliwości logistycznych, podano też w materiale.

Według harmonogramu zawartego w opublikowanym na początku listopada prospekcie emisyjnym, przydział akcji zaplanowano na 3 grudnia br., a około dwóch tygodni po przydziale – rozpoczęcie notowania akcji istniejących oraz praw do akcji nowej emisji na GPW.

Bio Planet podaje, że jest jednym z liderów polskiego rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

Źródło: ISBnews